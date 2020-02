Catalunya no va demanar ajudes a l'Estat per reparar els danys de l'incendi de la Ribera d'Ebre

La directora general de Desenvolupament Rural del ministeri li va oferir formalment en una carta

Catalunya va ser l'única CCAA afectada per un gran incendi forestal al 2019 -el de la Ribera d'Ebre- que no va demanar ajudes al Ministeri d'Agricultura per restaurar les zones afectades, tot i que la directora general de Desenvolupament Rural del ministeri li va oferir formalment en una carta.En un informe elaborat per la Direcció General de Desenvolupament Rural, Innovació i Formació Agroalimentària (DGDRIFA), a què ha tingut accés Efe, per fer balanç de les actuacions d'urgència que va fer el 2019 a conseqüència de grans incendis s'assenyala específicament que la Generalitat de Catalunya «no va sol·licitar» aquests ajuts, malgrat que se'ls va informar per carta que podien fer-ho.L'incendi que es va originar l'última setmana de juny de 2019 a la Torre de l'Espanyol va arrasar més de 3.000 hectàrees de les comarques de la Ribera d'Ebre i les Garrigues, va obligar a desallotjar masies i va cremar diverses granges d'animals, el que va portar la Generalitat a situar-lo com «un dels pitjors incendis dels darrers 30 anys a Catalunya».Per extingir el foc van ser necessaris centenars de bombers, agents rurals, voluntaris de les agrupacions de defensa forestal i 250 efectius de la Unitat Militar d'Emergències i moltes dotacions aèries, entre elles algunes de Ministeri.En el seu balanç anual, la DGGRIFA explica que durant l'any passat va destinar 10.450.000 d'euros a actuacions d'emergència per incendis a totes les CCAA que ho van sol·licitar, d'ells 6,4 milions en obres d'emergència per restaurar infraestructures rurals d'ús general i camins rurals.«En tots els grans incendis forestals ocorreguts a Espanya durant l'any passat, el Ministeri, sempre a petició de les CCAA, ha actuat amb pressupost propi en la restauració de les zones afectades. L'única excepció és l'incendi de la Ribera d'Ebre», assenyala l'informe del DGGRIFA.En aquest cas, aclareix l'informe, «el Ministeri no va procedir a realitzar una obra d'emergència per a la restauració forestal de les zones afectades ja que la Generalitat de Catalunya no va sol·licitar realitzar aquesta actuació, tot i que des d'aquesta direcció general es va informar per carta a la Generalitat d'aquesta possible col·laboració i es va oferir la nostra ajuda».El 2 de juliol del 2019, pocs dies després de l'incendi, la directora general de Desenvolupament Rural de el Ministeri, Isabel Bombal, va enviar una carta a la directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del departament d'Agricultura de la Generalitat, Montserrat Barniol, en la qual li traslladava la seva «consternació pels efectes de l'incendi» i el convidava a sol·licitar les ajudes per reparar els danys de l'incendi.«Sóc conscient de la importància que tenen els treballs de restauració i protecció del terreny i la seva execució immediata», assenyala la carta de Bombal, a la qual ha tingut accés Efe.«Per això, com bé saps, hi ha la possibilitat d'actuació i execució de treballs per la nostra part a través d'un procediment d'emergència destinat a pal·liar els danys causats per l'incendi», afegeix l'oferiment del ministeri.Bombal s'especifica a la carta que «si esteu interessats en aquesta actuació, et convido que el teu conseller sol·liciti per carta al nostre ministre la nostra possible col·laboració en aquesta inversió» i l'insta a fer-ho ràpid perquè no prescriguin els terminis.«Vam quedar, per tant, a l'espera de la vostra resposta a aquesta oferta. Aprofito per traslladar la solidaritat i suport del Ministeri amb vosaltres i amb tots els ciutadans afectats per aquest incendi», conclou la carta de la DGDRIFA.Fonts del Ministeri d'Agricultura han assegurat que mai van rebre resposta a aquesta carta.