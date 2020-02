Iñaki Lacuesta porta a Lo Pati d'Amposta la seva videoinstal·lació sobre la censura i la prohibició

'Jo sóc allò prohibit' es podrà veure al Centre d'Art Terres de l'Ebre a partir d'aquest dissabte i fins el 3 de maig

Actualitzada 13/02/2020 a les 17:46

L'artista i director Iñaki Lacuesta porta la seva videoinstal·lació sobre l'arbitrarietat dela censura i els límits de les prohibicions a lo Pati-Centre d'Art Terres de l'Ebre. 'Jo sóc allò prohibit' es podrà veure des d'aquest dissabte dia 15 al vespre fins el pròxim 3 de maig. Guanyadora de la cinquena edició del Premi de Videocreació de la Xarxa de Centres d'Arts Visuals, Arts Santa Mònica, Departament de Cultura i Loops Barcelona, es tracta d'una obra que vol explorar els conceptes de prohibició i censura de forma holística, a partir de l'arbitrarietat i la confusió jurídica de les prohibicions, possibilitant, per exemple, que material prohibit pels jutjats es pugui trobar lliurement per la xarxa.Lacuesta ha construït la seva videoinstal·lació amb una recopil·lació de materials prohibits a l'estat espanyol durant els últims 40 anys, des de casos jutjats penalment com enaltiment del periodisme, revelació de secrets, delictes contra l'honor, injúries ala corona, ofensa als sentiments religiosos o negacionisme. Tampoc s'escapen les referències a la propaganda gihadista o la pornografia antifeminista entre les imatges més pertorbadores per als espectadors. Tot aquest material prohibit serà projectat a l'interior d'una cambra fosca on s'accedirà individualmentLa videoinstal·lació arriba acompanyada de dos peces més d'aquest mateix autor: la sèrie 'Lugares que no existen. Goggle Earth 1.0' (2009) i el curtmetratge 'El rito' (2010), tots dos projectes estan estretament relacionats amb la censura d'imatges. El primer explorant espais que l'aplicació Google Earth oculta o tergiversa, i el segon fent pública l'execució animal d'un escorxador gironí.