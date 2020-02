Enxampen a 5 veïns de Reus recol·lectant llentiscle sense autorització al Perelló

És la segona actuació en menys d'una setmana

Actualitzada 13/02/2020 a les 15:52

Agents del Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) de la Guàrdia Civil de Tortosa i de l'Ametlla de Mar, han confiscat en el paratge natural de la Partida Punta de l’Àliga, del terme municipal del Perelló, 111 quilos de llentiscle (pistacius llentiscles) que estaven sent recol·lectats sense autorització, per part de cinc veïns de Reus.Després de les preocupacions mostrades durant les últimes setmanes per diversos ens municipals, propietaris forestals i la societat en general, per la recol·lecció indiscriminada i massiva de brots de llentiscle en diferents boscos de la província i després d'haver realitzat els últims dies altres actuacions relacionades amb aquesta activitat; els agents del SEPRONA van dirigir diferents serveis a la protecció dels hàbitats naturals per a evitar la deterioració que pateixen per culpa d'aquesta activitat.Així durant el matí d'ahir dimecres, quan la patrulla del SEPRONA juntament amb una patrulla de la Guàrdia Civil de l'Ametlla de Mar prestaven servei per diferents camins rurals de la zona coneguda com a Punta de l’Aliga, van localitzar un vehicle estacionat a l'entrada d'un camí rural, al costat d'aquest diversos fardells de brots de llentiscle.Després de romandre al lloc un breu espai de temps, van fer acte de presència 5 persones carregades amb més fardells de llentiscle, per la qual cosa després de sol·licitar-los la seva documentació i realitzar-los diferents preguntes relacionades amb l'activitat que duien a terme, van manifestar que no disposaven de cap mena de documentació personal i menys d'autorització mediambiental per a dur a terme l'activitat, per la qual cosa van ser traslladats a dependències d'estrangeria del Cos Nacional de Policia a fi de verificar la legal estada al nostre país.Els útils utilitzats per a l'activitat i el producte recol·lectat van ser dipositats a la deixalleria municipal per a la seva destrucció, avisant de l'actuació als serveis territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.