La Guàrdia Civil investiga a un veí d'Amposta per furtar productes hortofructícoles a l'Aldea

Furtava els productes durant la nit per a vendre'ls l'endemà en mercats ambulants

Actualitzada 12/02/2020 a les 14:45

Agents del Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) i de la Guàrdia Civil de Tortosa, van sorprendre la nit del passat divendres a un veí d'Amposta, quan es trobava furtant productes hortofructícoles d'una horta de la partida denominada Bombes de Campredó.Durant les últimes setmanes el gremi d'agricultors de l'horta de la zona de Tortosa, havia mostrat la seva preocupació pels continus robatoris i furts d'hortalisses, sol·licitant a les patrulles del SEPRONA, la possibilitat de col·laboració en la prevenció d'aquesta mena de fets.Així la nit del passat divendres, quan es prestava servei orientat a la protecció de la flora i la fauna, la Guàrdia Civil va localitzar en un camí de la partida Bombes de Campredó-l'Aldea, un vehicle estacionat i al costat diferents hortalisses recol·lectades recentment d'una horta pròxima, observant com a escassos metres del mateix es trobava un individu amb útils per a la seva recol·lecció.En procedir a la seva identificació i no poder acreditar ser el propietari del terreny o disposar d'autorització del mateix per a recol·lectar els productes, els agents van prendre declaració de l'individu en qualitat d'investigat per la comissió d'un delicte de furt, sent posat a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Tortosa.