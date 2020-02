Detinguts tres homes a Móra la Nova després de tenir un accident quan fugien d'un robatori

Havien robat bateries d'una planta de desballestament de vehicles

Actualitzada 12/02/2020 a les 10:40

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Mora d'Ebre van detenir dilluns tres homes, de 22, 28 i 33 anys, de nacionalitat espanyola, veïns de Tarragona, Igualada i Santa Margarida de Montbui, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força.La detenció es van produir quan, el mateix dilluns, al voltant de les 22.40 hores, una patrulla va acudir a una sortida de via d'un vehicle al camí Vell de García de Móra la Nova.Al lloc van trobar-se un vehicle a la cuneta i els tres ocupants sense cap lesió. Els tres homes van ser identificats i van comprovar que a un d'ells li constava una ordre vigent de detenció per un jutjat penal de Barcelona.Davant les explicacions incongruents que donaven sobre l'accident, els mossos van decidir escorcollar el vehicle. Van localitzar bateries elèctriques d'automoció preparades per carregar al vehicle, També una serra, un martell, un ganivet de cuina, tornavisos i altres eines.Just en aquell moment responsables d'una planta de desballestament de vehicles ubicada a pocs metres, van comunicar a la patrulla que uns desconeguts havien accedit feia poca estona dins de l'empresa d'on havien sostret diverses bateries. Els tres homes van quedar detinguts com a presumptes autors del robatori.Els detinguts, que tenen nombrosos antecedents policials per delictes contra el patrimoni, van quedar en llibertat amb càrrecs després de declarar ahir al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Falset.