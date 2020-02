Actualitzada 11/02/2020 a les 14:42

Aquest dimarts han comparegut als jutjats d'Amposta cinc persones més citades a declarar per haver participat, presumptament, en els talls de l'N-340 convocats arran de la sentència del Tribunal Suprem.Els tres primers ja van comparèixer dijous passat. En conjunt, hi ha una quarantena de persones cridades a declarar al jutjat per aquesta causa, segons el Grup de Suport contra la Repressió de les Terres de l'Ebre.Prop d'una vintena de persones s'han concentrat per donar suport a les persones afectades davant l'edifici judicial, vigilat pels Mossos d'Esquadra.