Agricultura comptabilitza, finalment, 2.000 hectàrees afectades pel temporal al delta de l'Ebre

Les comunitats de regants rebran la meitat dels ajuts per recuperar la capacitat productiva de zones agrícoles danyades

Actualitzada 11/02/2020 a les 14:37

El recompte acurat que ha efectuat el Departament d'Agricultura sobre els efectes de l'última llevantada xifra en 2.000 hectàrees la superfície d'arrossars afectada al delta de l'Ebre. D'aquestes, unes 300, les més pròximes al mar de l'hemidelta esquerra, han resultat particularment danyades. Aquest nou recompte s'ha donat a conèixer en la reunió de la taula tècnica de valoració del temporal que el Departament ha convocat a Amposta amb regants i agricultors per detallar com els mecanismes d'ajut econòmic previstos. La Generalitat disposa d'11 milions d'euros a tot Catalunya en ajuts subjectes destinats a restablir la capacitat productiva: 9 són per a l'agricultura i la meitat aniran a parar a les comunitats de regants.La retirada del mar a l'estat anterior ha permès millorar el càlcul de les zones afectades pel temporal al delta de l'Ebre de forma molt més precisa més enllà de la imatge de satèl·lit de la plataforma pràcticament coberta per l'aigua. Això ha permès rebaixar de 3.000 a unes 2.000 les hectàrees d'arrossars que van patir danys. «Quan baixa el nivell de l'aigua te n'adones si els fils han corregut, si ha hagut moviment», ha precisat el director de serveis del Departament d'Agricultura a les Terres de l'Ebre, Ferran Grau.L'entrada directa de l'aigua del mar va afectar moltes finques d'arrossar en zones com la Marquesa i la bassa de l'Arena, a la costa nord de l'hemidelta esquerra, inundant molts quadres. En altres però, l'aigua present era de la pluja o bé s'havia barrejat amb la del mar i es va poder retirar amb relativa facilitat al cap de pocs dies. Amb aquest recompte a les mans, Agricultura ha informat aquest dimarts al matí a les comunitats de regants i els titulars de les explotacions afectades. La Generalitat ha habilitat una partida d'11 milions d'euros per fer front als danys del temporal a Catalunya, dels quals, prop de 9 es destinaran al camp.Grau ha traslladat al sector que el criteri de repartiment prioritzar la reposició d'infraestructures danyades de les dues comunitats de regants, a les quals anirà a parar, aproximadament, la meitat d'aquesta quantitat. Inicialment, els regants havien calculat unes afectacions d'uns 2 milions d'euros -gairebé 1,5 a la de l'Esquerra-, tot i que alguns aspectes no es podran incorporar al mecanisme d'ajuts d'Agricultura.Els seus tècnics valoraran conjuntament amb els del Departament les afectacions concretes en desguassos, camins de serveis o estacions de bombament. Per rebre els ajuts hauran de presentar factures de les actuacions que executin, incloent també el cost de l'energia de bombejar l'aigua del mar i netejar els camps salats. «Això repercuteix en tots els pagesos», ha precisat Grau.De fet, segons el responsable ebrenc d'Agricultura, els ajuts previstos seran segurament a «minimis», una forma amb topalls de màxims però més ràpida, i que en tots els casos s'hauran de destinar a restablir la capacitat productiva, sense interferir en el funcionament dels mercats ni poder-los destinar a compensar collites. Grau no s'ha atrevit a territorialitzar les quantitats, que preservaran les proporcions entre zones més i menys a faectades, però aniran també en funció de les hectàrees a les diferents zones de Catalunya que van partir el temporal, a banda del delta de l'Ebre, les zones de les desembocadures del Ter i la Tordera.Així, unes tres quartes parts de la meitat restant es destinaran als titulars de les explotacions agrícoles. Es preveuen per a afectacions en arbrats, que al Delta podrien ser molt pocs casos, i també per a conreus de cereals. En tots dos casos, s'estableixen mòduls de compensacions: per casos de camps amb afectació intensiva, amb entrada de material del mar, que requerirà treure terra i grava, mentre que en els altres només requeriria anivellar, aplanar i, si és necessari, moure o refer els cordons al seu estat anterior. L'última part dels ajuts, i de menor quantitat, serà la que es destinarà a finançar els interessos dels crèdits tous als quals es podran acollir, igualment, regants i pagesos.Dins del paquet d'11 milions d'euros, la Generalitat en destinarà 2,1 als danys que el temporal va causar en el sector pesquer per garantir la recuperació de la seva activitat productiva. D'una banda, al sector aqüícola, amb afectacions que a Catalunya s'han concentrat principalment en les muscleres i explotacions del delta de l'Ebre. De l'altra, es compensarà també les pèrdues d'arts que els pescadors tenien calades fora dels ports en el moment de la llevantada. Representants del sector pesquer català es reuneixen aquest dimarts a la tarda també a Amposta amb el Departament per abordar aquests ajuts.