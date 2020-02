Amposta programa una dotzena de rutes turístiques i culturals per descobrir el municipi al llarg de tot l'any

L'oferta inclou propostes a peu, en bicicleta o embarcació en espais com el Camí de Sirga o la Torre de la Carrova

Actualitzada 10/02/2020 a les 17:24

L'Ajuntament d'Amposta ha programat per aquest 2020 una dotzena de rutes turístiques i culturals per donar a conèixer el seu patrimoni al llarg de tot l'any. Les diferents propostes, algunes gratuïtes i d'altres de pagament, permetran descobrir l'entorn natural com el Camí de Sirga o la llacuna de l'Encanyissada, patrimoni cultural com la Torre de la Carrova, la façana fluvial o la trama urbana d'Amposta i el Poble Nou del Delta o el llegat modernista, la petjada de la Guerra Civil o el llegat literari de Sebastià Juan Arbó. Hi ha rutes a peu, en bicicleta i a bord del Sirgador. Moltes s'han programat coincidint amb altres esdeveniments culturals i gastronòmics de la ciutat, com la Festa de la Carxofa i l'Arròs o la Festa del Mercat.«Unes de les rutes que recuperem són les rutes guiades a la Torre de la Carrova i en especial, la ruta programada coincidint en Dijous Llarder, el 20 de febrer», ha explicat la regidora de Cultura, Inés Martí. El consistori editarà un tríptic anual amb aquesta oferta. «Es tracta d'ordenar allò que ja veníem fent des de fa uns anys, generant una oferta cultural i turística, no només de temporada, sinó durant tot l'any», ha assenyalat l'alcalde, Adam Tomàs, en la presentació, aquest dilluns, del catàleg elaborat per les regidories de Cultura i Turisme i Promoció Exterior.Les entrades a totes les rutes de pagament es poden comprar a través de la web amposta.cat/vendaentrades o a l'Oficina de Cultura i Festes -caselles exteriors del Mercat-. També hi ha la possibilitat d'organitzar rutes per a grups.