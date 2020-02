Uns 500 voluntaris netegen el Delta i recullen 3.000 quilos d'escombraries

Els efectes del temporal de mitjans del més de Gener encara són visibles al Delta

Actualitzada 09/02/2020 a les 13:21

Unes 500 persones han participat aquest cap de setmana en la neteja solidària de les platges de Deltebre (Baix Ebre), molt afectades pel pas del temporal Glòria, on han recollit prop de 3.000 quilos de residus .L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha agraït «la sensibilitat ambiental» de les persones que han dedicat una part del seu temps a netejar les platges perquè aquestes recuperin la normalitat de mica en mica.«Ara és hora d'anar tots a la una per protegir el nostre estimat Delta de l'Ebre i reivindicar mesures urgents a curt termini i mesures estructurals per salvar-lo», ha subratllat en un comunicat.Aquesta neteja, que ha permès recollir uns 300 sacs d'escombraries, s'ha realitzat amb la col·laboració de Parc Natural de Delta de l'Ebre i l'Associació de Voluntaris del Parc.