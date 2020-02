Educació reconverteix l'Escola d'Aqüicultura en l'Institut d'Estudis Professionals Aquïcoles i Ambientals de Catalunya

El nou centre de Sant Carles de la Ràpita entrarà en funcionament el curs 2020-2021

Actualitzada 07/02/2020 a les 16:45

El departament d'Educació ha reconvertit l'Escola d’Aqüicultura de l'Institut Els Alfacs de Sant Carles de la Ràpita en l'Institut d'Estudis Professionals Aqüícoles i Ambientals de Catalunya. El nou centre s'estrenarà el curs 2020-2021 Educació ha creat un nou Institut a través d’un procés de segregació administrativa dels estudis corresponents als graus de Formació Professional (FP) d’Aqüicultura i d’Educació i Control Ambiental. Així el nou centre serà completament independent de l’Institut Els Alfacs, on fins aquest curs s’imparteixen aquests estudis i entrarà en funcionament el curs 2020-2021. Amb aquest canvi s'amplia el nombre de centre d’oferta exclusiva de Formació Professional a les Terres de l'Ebre.El director general de Formació Professional Inicial i Ensenyament de Règim Especial, Josep Lluís Espinós, ha destacat que «precisament, poder tirar endavant aquest projecte en un moment tant sensible per al Delta de l’Ebre és també una empenta per les empreses del sector aqüícola perquè l’Institut té molt de potencial en innovació i coneixement, i pot ajudar a remuntar aquestes empreses».De fet, la creació del nou institut com un centre integral de formació professional «serà únic a tota Catalunya, i un dels pocs existents a l’estat espanyol, que permetrà reforçar i eixamplar les xarxes de transferència tecnològica i empresarial en què hi participa, i alhora assumirà la formació permanent i ocupacional dels treballadors d’aquest sector tant arrelat al municipi de La Ràpita i de la costa ebrenca», ha destacat la directora territorial d’Educació, Montserrat Perelló.