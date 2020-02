Territori presenta un pla perquè la C-12 tingui carrils dobles

Actualment, la C-12 té calçada única amb dos carrils, un per sentit de la circulació, i registra una intensitat de trànsit d'entre 2.700 i els 12.600 vehicles al dia

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha presentat aquest dijous el pla de millora de la funcionalitat i la seguretat de la carretera C-12 en tota la seva longitud, des de Lleida fins a Amposta, de manera que passi a tenir carrils dobles.L'actuació més rellevant presentada per Calvet és la transformació d'aquesta carretera de la xarxa bàsica, de 133 quilòmetres de longitud, en una via dos més un, és a dir, la implementació d'un segon carril de circulació alternat en un sentit o en un altre, que permet afavorir els avançaments amb seguretat i evitar els xocs frontals.El programa presentat per la C-12, que acumula gairebé la meitat dels accidents mortals l'any passat a les Terres de l'Ebre, inclou obres que suposaran una inversió de 60 milions d'euros fins al 2025.«Aquest pla té l'ambició de transformar la C-12, perquè sigui una via que doni competitivitat a les Terres de l'Ebre», segons el conseller.«Volem que la C-12, a més de ser un eix estructurant, sigui més segur i sostenible i que el conjunt d'actuacions atorgui les condicions de competitivitat que necessita i reclama el territori», ha afirmat.Damià Calvet ha remarcat que l'obra per implantar el 2 + 1 representa «un salt d'escala» i permet, «amb uns terminis i costos raonables, millorar substancialment» la C-12.El conseller ha explicat que l'execució per fases de l'obra es programarà «amb equilibri territorial i segons els trams on faci més falta» amb l'objectiu de tenir tot el traçat completat en 2025.Actualment, la C-12 és una carretera convencional de calçada única amb dos carrils, un per sentit de la circulació, i registra una intensitat de trànsit que a les Terres de l'Ebre oscil·la entre els 2.700 i els 12.600 vehicles al dia.La implantació del sistema 2+1 consisteix en la formació d'un segon carril addicional en un sentit o altre de la circulació, alternativament, i la instal·lació d'una separació física entre sentits.El Departament de Territori defensa que aquesta és una solució òptima i econòmicament eficient per carreteres amb intensitats de trànsit de fins a 25.000 vehicles diaris i té un menor impacte en l'entorn, amb efectes similars sobre la seguretat viària que els d'un desdoblament.