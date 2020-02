Invertiran 4 MEUR en obres d'emergència als ports ebrencs arran dels desperfectes causats per la llevantada

Ports estudiarà amb el canal d'ones de la Universitat de la Corunya la reforma de la bocana de les Cases d'Alcanar

Actualitzada 06/02/2020 a les 15:27

Ports de la Generalitat invertirà enguany uns 4 milions d'euros en obres d'emergència i millora a les tres instal·lacions portuàries de les Terres de l'Ebre més afectades pel temporal. Així, està previst destinar un total de 2,2 milions d'euros per al reforç del dic exterior, reparar els molls i estudiar un recreixement de l'espatller per evitar el salt de les ones a l'interior del port de l'Ampolla. En el cas de l'Ametlla de Mar, es planteja reforçar l'escullera exterior del dic. També s'assignaran entre 100.000 i 200.000 euros per a reparacions d'emergència a les Cases d'Alcanar. En aquest cas però, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha anunciat que treballaran en la reforma estructural de la bocana.