Més de 200 tractors recorren el Delta en una marxa per reclamar «actuacions contundents», si cal amb obra dura

Actualitzada 05/02/2020 a les 13:49

Més de 200 tractors han participat aquest dimecres en la mobilització convocada per UP, una resposta massiva i inaudita que evidencia el malestar del sector. Vinculen la seva supervivència i de la resta d'agents econòmics a la conservació de la morfologia del Delta com el coneixem actualment. S'aferren a casos particulars, com el restaurant dels Vascos, salvat per una escullera, per demanar actuacions contundents, si cal amb obra dura. L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha demanat que s'interioritzi el lema de la manifestació 'Ni un pam més enrere' i ha exigit que els alcaldes i les sectorials del Delta formin part de les comissions anunciades pels governs per fiscalitzar que les accions que es planifiquin siguin efectives i immediates.Els tractors, més de 200, s'han concentrat als sequers de la Cooperativa de Deltebre (Baix Ebre) a les deu del matí i han circulat en una marxa lenta fins a la platja de la Marquesa, una de les zones més fràgils i que més afectacions va patir durant el temporal. «És el moment de plantar-nos i fer palès el malestar per la inacció de les administracions els últims anys, el territori està en una situació delicada i és la concentració de tractors més gran que hem fet mai i que demostra el nostre malestar», ha destacat Hilari Curto, coordinador d'UP a les Terres de l'Ebre. «Segons com es desenvolupin les actuacions, hi tornarem i possiblement de manera més contundent», ha advertit.Els pagesos han reconegut que el temporal Gloria «els ha fet despertar» amb la «queixalada» que ha fet sobre el territori, perdent part d'un terreny que no es pot compatibilitzar econòmicament. Farts que no s'hi posin solucions ni mesures, des del sindicat Unió de Pagesos, convocants de la marxa, han elaborat un manifest on inventarien totes les accions que caldrà fer per corregir les pèrdues al camp i al sector pesquer. Suposa un mínim d'1,7 milions d'euros només per als arrossaires.Dani Forcadell, de la sectorial de l'arròs d'UP, també ha assenyalat que els cultius perden valor mentre la subsidència no s'atura. «Seria imperdonable passar a la història com la generació que ha perdut el Delta de l'Ebre. Tenim els mitjans tècnics i econòmics per salvar-lo. Fa dos-cents anys no hi havia ni una retro però ara podem fer-ho», ha defensat Forcadell.Accepten les propostes per fer arribar més sediments, tot i que assenyalen «que van tard» i exigeixen «anar un pas més enllà». «Exemples en tenim, pedres mal posades davant dels Vascos han preservat el territori que protegeix. Imaginem una protecció més àmplia i aquest és el debat i les administracions han de ser molt efectives i fer entendre a Europa o qui sigui que l'activitat al Delta s'ha de preservar, no que es converteixi en allò com alguns voldrien que fos», ha defensat Carlos Vicente, de la permanent del sindicat agrari.«No podem viure amb la il·lusió de les formacions antigues. La humanitat hem modulat el territori i tenim l'obligació de preservar-lo. Si veiem exemples d'obra dura, amb pedres mal posades, que preserven un pam de Delta, doncs potser és el que cal fer. Si es pensaven que el territori no parlaria i no es defensaria, han comès un error», ha insistit Vicente. La permanent del sindicat demana tranquil·litat als agricultors que ja amenacen amb accions de treball a la costa. «Anem tard i no podem despertar-nos a cop de llevantada. El Delta és de tothom, té totes les figures de protecció mundials i uns per als altres, ningú fa res. Demanem als governs i Europa que es posin d'acord per treballar-ho», ha dit Forcadell.En canvi, l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, desconfia de la gestió que han de fer a través d'una comissió bilateral el Govern i el govern espanyol i demana participar-hi per fiscalitzar que les accions previstes siguin efectives i immediates.