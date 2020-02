El COPATE aconsegueix iniciar a l'hivern el tractament contra la mosca negra per segon cop en catorze anys

El Consorci insisteix a tancar un conveni a mitjà termini que blindi el finançament i l'efectivitat dels tractaments

Actualitzada 05/02/2020 a les 16:43

Per segon cop en catorze anys, el Consorci de Polítiques Ambientals de l'Ebre (COPATE) ha aconseguit iniciar a l'hivern el tractament contra la mosca negra. És una fita important perquè els tractaments siguin efectius i no es visquin estius d'autèntic calvari als pobles de la ribera del riu d'Ebre. El Consorci insisteix a tancar un conveni a mitjà termini, de quatre anys, que blindi el finançament i deixi de dependre el calendari de procediments burocràtics i administratius així com poder incidir en la gestió dels cabals de l'Ebre per garantir l'efectivitat del biocida que s'utilitza. Enguany el cost dels tractaments es cofinancen entre Generalitat, Diputació de Tarragona i ajuntaments. El segon tractament es farà en tres setmanes.Havia estat una reivindicació dels tècnics cada any. Els tractaments contra la mosca negra al riu Ebre s'havien de començar a fer al gener però només havia estat possible una vegada per traves administratives i burocràtiques. Aquest dimecres s'ha ruixat amb BTI el riu, amb 2.100 litres de biocida en set punts diferents. Fer-ho ara, ataca la primera generació de larves que passa l'hivern als macròfits i que són les mosques que es començaran a desenvolupar amb l'augment de les temperaturesa la primavera, per donar pas a la segona generació de mosca. S'aplica el biocida al riu, el riu el distribueix aigües avall i les larves que estan fixes al macròfit, filtren l'aigua i moren. És l'únic mètode que es coneix per atacar la plaga, sobretot per les dimensions del riu Ebre.Enguany estava previst fer el primer tractament al gener i s'ha posposat dues setmanes, pel temporal. Així i tot es confia que la plaga no tingui les poblacions de l'estiu passat, quan es va convertir en un problema de salut pública, sobretot entre el juny i el juliol. La situació s'ha anat repetint els últims anys perquè algunes campanyes no es va començar a tractar fins al mes d'abril. Des de l'estiu passat, els alcaldes i una plataforma cívica han pressionat perque s'abordi el problema com toca. «Estem molt contents perquè han tingut en compte les nostres reivindicacions i s'ha fet cas als tècnics que insistien que calia fer el primer tractament molts mesos abans del que es feien», ha assenyalat Roger Avinyó, alcalde de Xerta.Els batlles i el COPATE insisteixen però que cal tancar un conveni, d'un mínim de quatre anys, «perquè les actuacions no s'hagin de negociar cada any». «Necessitem recursos i un conveni que sigui una garantia contra la incertesa que han produït els procediments administratius», ha defensat el president del Consorci, Joan Alginet. En catorze anys, només n'ha existit un i va expirar el 2017. Com a administració tècnica, reclamen garanties de finançament i de calendari perquè el biocida que es fa servir «no és fàcil de trobar a qualsevol lloc», s'han d'obrir licitacions internacionals per comprar-lo als Estats Units. «Sense conveni regulador, no tenim finançament blindat i ha estat un dels principals problemes per fer efectius els tractaments aquests anys», ha recordat Alginet. «És un problema molt greu per al territori i cal abocar-hi totes les forces per poder pal·liar els seus efectes contra la població que la pateix», ha dit Avinyó.El COPATE també exigeix tenir «incidència directa en la gestió hídrica de l'Ebre» perquè depenen dels suplicatoris perquè els cabals siguin els adequats – entre 200 i 300 metres cúbics per segon- quan s'han de fer els tractaments o mostrejos. «Tenim l'extrema necessitat i urgència de fer una gestió acurada i correcta de l'Ebre», ha reivindicat el president del COPATE.Aquest any, la lluita contra aquesta plaga tindrà un pressupost de 300.000 euros. La meitat dels costos els pagarà la Generalitat, una quarta part la Diputació de Tarragona i la resta els ajuntaments, per als que busca ajuts públics per poder-ne fer front. El segon tractament es farà en unes tres setmanes.