Juristes de les Terres de l'Ebre denuncien la «ràtzia repressiva» i demanaran el sobreseïment de les actuacions

Actualitzada 01/02/2020 a les 13:45

El Grup de Suport contra la Repressió de les Terres de l'Ebre ha denunciat que 50 ebrencs estan citats a declarar als jutjats d'Amposta i a la caserna de la Guàrdia Civil de Tarragona per la seva participació en les protestes organitzades per denunciar la sentència del Suprem. Es tracta de sis persones pels talls de carretera a la Jonquera, dues a Salt i 42 més a l'N-340 a Amposta. Tots ells estan acusats d'un delicte de desordres públics. El col·lectiu ha anunciat accions de protesta, coincidint amb els dies de declaracions i han denunciat la «ràtzia repressiva» contra els manifestants i l'intent de generar «temor» entre la ciutadania. Juristes de les Terres de l'Ebre per les Llibertats demanaran l'arxivament de les actuacions.