El Parc Natural dels Ports impulsa actuacions urgents per reparar danys del Gloria

Més d'una desena d'efectius treballen per alliberar els accessos, afectats per caiguda d'arbres i esllavissades

Actualitzada 31/01/2020 a les 13:56

El Parc Natural dels Ports ha dut a terme durant la setmana tasques urgents per a reparar els danys del temporal Gloria dins del seu àmbit. La prioritat ha estat el restabliment de la circulació en les vies d'accés. En concret, tres equips integrats per més d’una desena de persones han treballat per alliberar el camí d’accés als Estrets, des d’Arnes i Horta de Sant Joan, i el camí cap al Toll del Vidre. Les feines han consistit en netejar branques i arbres caiguts enmig de les vies, i en retirar pedres de petites esllavissades als marges dels camins. Els treballs han anat a càrrec de les dues brigades del parc -de l'empresa Forestal Catalana-, i la brigada del Pla d'Ocupació de la Diputació de Tarragona.Segons informa el Parc Natural dels Ports, els importants gruixos de neu acumulats dificulten la mobilitat de les brigades, i, a mesura que es pugui accedir a cotes més altes, s’analitzarà l’abast dels efectes del temporal en aquestes àrees i es prioritzaran nous punts on actuar, a les tres comarques del parc. Caldrà veure si hi ha afectacions en itineraris i altres equipaments o infraestructures d’ús públic o de gestió. L’objectiu, segons el Parc, és minimitzar les afectacions tant al sector agrícola i ramader com als habitants del parc i els seus visitants.