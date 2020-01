El Departament d'Agricultura paga 492.000 euros en ajuts als afectats per l'incendi de la Ribera d'Ebre

Les ajudes que avui es fan efectives formen part del pla de mesures urgents valorat en 11,5 milions d'euros

Actuacions de restauració dels terrenys forestals

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) pagarà a partir d’avui un total 491.963 euros en ajuts destinats a les explotacions agràries i comunitats de regants afectades per l’incendi forestal del 26 de juny de 2019 a les comarques de la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià, amb l’objectiu de compensar les pèrdues i recuperar la capacitat productiva.En el cas dels ajuts a persones titulars d’explotacions agràries, s’han atès el 90% de les sol·licituds presentades. En concret, s’han concedit 75 de les 83 ajudes demanades; 69 corresponen a ajuts directes i 6 a compensació de les càrregues financeres.Aquests ajuts equivalen a 274.674 € en ajuts directes i 22.753 € per a la compensació de les càrregues financeres (corresponents a un import total de préstecs aprovat de 148.469 €).Aquestes 75 sol·licituds corresponen a un total de 408 hectàrees cremades i es distribueixen per comarques, modalitat d’ajut i superfície certificada de la manera següent:El Departament també ha concedit ajuts per a comunitats de regants per un import total de 194.536 euros. S’han presentat dues sol·licituds per a la reparació i restauració de les infraestructures hidràuliques de regadiu i la rehabilitació de les xarxes de reg. La superfície total de regadiu de les comunitats de regants que han sol·licitat l’ajut és de 295,65 hectàrees.Les ajudes que avui es fan efectives formen part del pla de mesures urgents per pal·liar els danys ocasionats per l’incendi forestal de la Ribera d’Ebre, valorat en un total d’11,5 M€.Des del setembre passat, el Departament fa diferents tasques per restaurar els terrenys forestals afectats per l’incendi. S’han executat fagines per retenir el sòl en aquelles zones amb més pendent, en una superfície de 50 ha, i s’han fet treballs vora els vials en una longitud de 61 km.Cal recordar que l’incendi va afectar 5.046 hectàrees, de les quals un 80% són forestals (4.071 ha).