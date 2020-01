Pallarés, sobre la inversió a l'Ebre: «No és tot el que voldríem»

Actualitzada 30/01/2020 a les 15:42

El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarés, ha presentat les inversions previstes al territori en els pressupostos 2020 de la Generalitat, que pugen, «de moment», a 25.636.524 euros. «És una xifra mínima, consolidada i territorialitzada, però a partir d'aquí anirem a l'alça», ha destacat Pallarés. El delegat ha remarcat que obres com els trams desdoblats de la C-12, les peticions dels alcaldes al projecte País Viu o el nou aparcament de l'Hospital Verge de la Cinta, entre d'altres, es faran amb el pressupost dels Departaments tot i no constar inicialment en els comptes. També es destinaran part de les despeses de contingència, que superen els 250 milions d'euros, a reparar els efectes del temporal, al Delta i l'interior.El delegat a l'Ebre ha assegurat que aquests pressupostos inicials per al territori es veuran incrementats en la tramitació dels comptes, així com amb diferents projectes i actuacions que s'han inclòs en les inversions de les conselleries. Un exemple són els 5 milions d'euros que Territori i Sostenibilitat ha pressupostat per crear trams amb doble carril en un sentit a la C-12 que millorin la circulació o els 800.000 que s'invertiran per millorar l'accés des d'aquesta carretera a Jesús, Tortosa. En canvi, el reforçament del ferm en el seu tram entre Tortosa i Aldover, amb dues partides que sumen gairebé 600.000 euros, s'han inclòs a les inversions previstes al Baix Ebre.Dels 25,63 milions d'euros per a les Terres de l'Ebre, un 53% es destinen a actuacions de Territori, amb dotació per a infraestructures i per als dos parcs naturals, del Delta i dels Ports. Un 30% ho aglutinen les inversions del departament de Salut, sobretot a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, ara gestionat pel Govern, que rebrà prop de 3,5 milions d'euros per a la creació d'un cens emfitèutic i la millora dels equipaments. Es preveuen, a més, 7,7 milions d'euros per al Servei d'Oncologia a l'Hospital de Tortosa i la millora de serveis a diversos Centres d'Atenció Primària (CAP), entre d'altres.De la resta de la inversió, el 9% serà per als centres educatius - amb 2,2 milions d'euros en obres de millora, reformes i adequacions, i l'augment del nombre de les plantilles de professionals-, i un 4% per a infraestructures agràries, entre elles el canal de reg Xerta-Sénia amb 950.000 euros i la zona amb reg de Tivissa. També està previst que els Parcs Naturals del Delta i els Ports incrementin en 1 milió d'euros el seu pressupost malgrat que no ho contemplin inicialment els comptes.Per comarques, es destinaran 11,56 milions d'euros al Baix Ebre, 3,26 milions d'euros al Montsià, 8,01 milions d'euros a la Ribera d'Ebre, i 2,79 milions d'euros a la Terra Alta. «No es pot comparar el pressupost amb anys anteriors perquè el nostre compromís és, que un cop superat el tràmit parlamentari i incloses les modificacions pertinents, que el percentatge que ens correspondrà del total dels pressupostos serà més alt», ha defensat el delegat. «Hem de passar balanç del pressupost executat, no del presentat, i vetllarem perquè l'executat sigui el màxim possible», ha afegit Pallarés.