La inversió prevista per la Generalitat a les Terres de l'Ebre es queda en 23,3 MEUR

Actualitzada 30/01/2020 a les 08:19

El projecte de pressupostos de la Generalitat per aquest 2020 destina a inversions reals a les Terres de l'Ebre tres milions d'euros més que els últims comptes aprovats, els de 2017. Concretament, les quatre comarques sumen una inversió de 23,3 milions d'euros, pels 26,26 milions que es van aprovar fa tres anys –des de llavors els pressupostos havien estat sistemàticament prorrogats-. El nou servei de radioteràpia de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, amb 2,31 milions d'euros consignats, és l'actuació única a la qual s'hi destinaran més recursos –al centre s'invertiran també 460.000 euros en maquinària per a l'àrea de diagnòstic per la imatge-.També en l'àmbit sanitari, destaquen els 1,2 milions d'euros previstos per al bloc quirúrgic de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, que també tindrà 250.000 euros per la compra de maquinària i 250.000 euros més en partides diverses com la compra de mobiliari, gestió de dades i telecomunicacions. En relació amb el centre de referència de la comarca de la Ribera d'Ebre, els comptes consignen el pagament de 2,51 milions d'euros pel cens emfitèusic de l'edifici –una fórmula de pagament ajornada que no es comptabilitza com a deute convencional-, juntament amb el de l'Hospital Comarcal de la Selva. El Departament de Salut tindrà 439.000 euros per a la construcció del nou consultori de Benifallet.La xarxa viària continua sent també una de les destinacions preferents dels recursos públics a les Terres de l'Ebre. Concretament, s'han previst 750.000 euros per a la rehabilitació del ferm de la carretera C-12, en el tram entre Xerta i Rasquera. El reforç del ferm entre Tortosa i Aldover d'aquesta mateixa via tindrà 292.000 euros així com 474.000 el de la carretera TV-3454 a Deltebre.De forma genèrica, es destinen 645.000 euros a aquesta mateixa actuació en l'àmbit de conservació de carreteres del territori, una partida que es repeteix a les quatre comarques, de la mateixa manera que els 302.000 euros per conservació d'obra civil. Com a principal obra viària concreta, destaquen els 570.000 euros que rebrà la variant de la carretera C-43 a Gandesa, que ha d'enllaçar amb l'N-420.A banda de l'Hospital Comarcal, una de les inversions més importants a la comarca de la Ribera d'Ebre seran els 656.000 euros que es destinaran a un equipament d'ús públic a l'embarcador de Vinebre. Per la seva banda, Ports de la Generalitat disposarà de 650.000 euros per a l'edifici del sector serveis de l'Ametlla de Mar, així com 500.000 més per al reforç del mantell de la tercera alineació del dic de la infraestructura portuària o 600.000 euros per a la millora del dic de recer de l'Ampolla. La mateixa entitat pública té també 500.000 euros per a l'escola nàutica de Sant Carles de la Ràpita.En l'àmbit educatiu, destaquen els 562.000 euros per a l'adequació de l'escola Lluís Viñas i Viñoles de Móra d'Ebre; els 440.000 euros de les obres a l'escola de Sant Llàtzer de Tortosa o la inversió per consolidar l'estructura de l'escola Teresa Subirats i Mestre del Mas de Barberans, amb 362.000 euros.Altres actuacions destacades són els 263.000 euros que Infraestructures.cat destinarà a recuperar ambientalment i posar en valor els camins ramaders del Perelló o els 226.000 per al sistema de sanejament de Prat de Comte. A Tortosa, es preveuen 165.000 euros per a la quarta fase de la restauració de la muralla. La consolidació de la zona regable del pantà de Guiamets a la Ribera d'Ebre, tindrà 165.000 euros, mentre que la captació i la impulsió del regadiu del canal Xerta-Sénia en rebrà 130.000 euros.Per comarques, el Baix Ebre concentra prop de la meitat de la inversió a les quatre comarques, amb 10,62 milions d'euros; seguit de la Ribera d'Ebre, amb 7,36 milions; el Montsià, amb 2,87 milions; i la Terra Alta, amb 2,45 milions.