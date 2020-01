Els danys del Gloria a Tortosa ascendeixen a 2,8 milions, segons l'Ajuntament

S'han malmès molts camins municipals i hi ha hagut desperfectes «quantiosos» en diversos equipaments

Actualitzada 30/01/2020 a les 20:14

Els danys del temporal Gloria a Tortosa pugen almenys a 2,8 milions d'euros, segons ha anunciat aquest dijous l'alcaldessa del municipi, Meritxell Roigé, que ha advertit que es tracta d'una xifra «estimativa». Les destrosses han afectat camins com el del barranc de Fullola, els barrancs de les Monges, de la Llet o del Rastre, el camí del Ranxero o el camí de Salvaaigües, entre d'altres. També hi ha hagut danys als nuclis de Reguers i de Vinallop, a banda de caigudes de murs, marges o talussos, que han quedat escampats per tot el terme municipal. Almenys mig milió d'euros correspon a desperfectes en equipaments. El consistori farà arribar la relació de danys a la Generalitat i al govern espanyol per demanar ajudes per a les reparacions.Pel que fa als danys en equipaments, hi ha hagut degoters, filtracions i afectacions de material al mercat municipal, als pavellons del Temple, de Remolins i de Ferreries, al teatre auditori Felip Pedrell, a la biblioteca Marcel·lí Domingo o a l'Ajuntament, entre d'altres.També han caigut arbre, tant als centres educatius com al parc Teodor González, i hi ha hagut desperfectes a l'enllumenat públic i als semàfors en diverses zones del municipi.En paral·lel, també hi ha hagut danys en propietats privades, en algunes de les quals l'Ajuntament actua de forma subsidiària. És el cas d'un immoble desocupat al carrer Nou de Santa Clara, on s'estan fent actuacions per consolidar-lo. Per poder-les dur a terme s'han reallotjat temporalment les famílies dels immobles adjacents.