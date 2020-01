El Síndic reclama al Parlament que apliqui les conclusions de la Comissió del Castor

Actualitzada 30/01/2020 a les 12:14

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha reclamat als partits i al Parlament que facin efectives les conclusions de la Comissió d'Investigació del projecte Castor. «Han hagut conquestes, però queda molt per fer», ha recordat Ribó, en referència a la necessitat de recuperar els recursos públics «manllevats», exigir responsabilitats i rescabalar els afectats, més enllà de l'actual procés judicial contra l'empresa exconcessionària Escal UGS als jutjats de Vinaròs. El Consell Comarcal del Montsià va ser aquest dimecres al vespre escenari d'un acte de presentació de les conclusions de la Comissió, amb la participació de representants d'entitats socials que van encapçalar la lluita contra el Castor i dels partits que van aprovar les resolucions.«No pot ser que hi hagi gent que encara s'amagui, després de tot el profit que ha tret del Castor i que això ha anat en contra de la societat», va reflexionar Ribó, demanant al mateix temps «diligència» al Parlament en l'aplicació de les conclusions de la Comissió. En aquest sentit, va recordar com la pressió exercida pel mateix Síndic i les entitats socials va acabar portant el Govern i el Parlament a portar el cas al Tribunal Constitucional, que va emetre tombar el mecanisme d'indemnització a la filial de Florentino Pérez.Una sentència, ha lamentat, que és ara «paper mullat, perquè no s'aplica», malgrat determinar la nul·litat de bona part del decret «des dels seus orígens». «El Parlament s'hi ha de posar perquè aquesta sentència és per recuperar drets», ha subratllat Ribó, conscient però que l'actual calendari parlamentari i els últims sotracs de l'agenda política condicionaran aquesta tasca. «Han de ser capaços, ara o més endavant, de treballar amb aquestes conclusions, que es compleixin i canviïn la realitat», va tancar.En una primera taula amb representants d'entitats socials, Evelio Monfort, per part de la Plataforma Ciutadana en Defensa del Sénia i Alfons Pérez, de l'Observatori del Deute en la Globalització, van recordar com el projecte es va gestar des de l'opacitat administrativa dels successius espanyols donant suport a un negoci especulatiu privat que fomentava el model energètic basat en combustibles fòssils i que no va tenir en compte els més bàsics criteris tècnics, ambientals ni empresarials. Una llarga llista de responsabilitats que engloba també la Unió Europea, amb el mecanisme de finançament amb fons públics comunitaris habilitat pel Banc Europeu d'Inversions (BEI), el retorn del qual pot arribar a disparar la factura del Castor per sobre dels 3.300 milions d'euros.En una segona taula política, la diputada d'ERC, Irene Fornós, i el diputat d'En Comú Podem, Lucas Ferro, van desgranar els principals punts de les conclusions aprovades pels seus respectius grups –també Junts per Catalunya va votar a favor, però la diputada Mònica Sales va excusar a última hora la seva presència- en la línia de la necessitat d'exigir responsabilitats tant a l'Estat espanyol com a la mateixa empresa controlada per ACS. També establir mecanismes perquè la Generalitat pugui intervenir en el control del procés de desmantellament de les instal·lacions i disposar dels recursos per evitar nous casos en el futur.Segons el president del Consell del Montsià, Joan Roig, la idea de l'acte de presentació de les conclusions era «posar de manifest l'equilibri territorial», presentant les conclusions de la Comissió d'Investigació del Parlament a la «comarca més afectada» pel projecte Castor, així com agrair «el compromís sense límit i esforç generós es pot plantar cara als poderosos, que prioritzen polítiques en contra del medi ambient per al benefici de pocs i perjudicant la majoria de la societat».