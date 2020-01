El Barça jugarà un amistós a les Terres de l'Ebre pels afectats per la borrasca Gloria

Servirà per recaptar fons per als damnificats pel temporal, tot i que encara es desconeix la data

El FC Barcelona jugarà un partit amistós a les Terres de l'Ebre contra un rival encara per determinar per recaptar fons per a ajudar als damnificats per la borrasca Gloria, que la setmana passada es va afectar especialment el Delta de l'Ebre.El Barça ha confirmat a EFE que el partit es disputarà en les Terres de l'Ebre, però no pot concretar ni amb quins jugadors, ni rival, ni estadi, ja que tot quedarà a espera de les dates FIFA en les quals l'equip blaugrana, sense alguns internacionals, pugui organitzar un equip.El Barcelona durà a terme en breu una reunió per a lligar tots els caps que en aquests moments estan solts sobre el partit amistós. Aquest serà el segon partit d'aquestes característiques que disputarà el Barcelona aquesta temporada, després d'haver-se proposat per a jugar-ne un al camp del Cartagena el 13 de novembre, per a recaptar fons per als afectats per les inundacions que van afectar la regió murciana.