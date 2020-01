Alcaldes del Delta: «No volem ser els primers refugiats climàtics d'Europa»

La Taula de Consens proposa un model que prioritza l'arribada de sediments i recuperar la platja que s'ha menjat el mar

Actualitzada 30/01/2020 a les 09:34

Els alcaldes de Delta de l'Ebre han dit que no volen ser «els primers refugiats climàtics d'Europa» arran dels danys causats per la borrasca Gloria, en un reunió amb el president de la Generalitat, Quim Torra, celebrada a Sant Jaume d'Enveja.La Taula de Consens de Delta de l'Ebre ha presentat aquest dimecres en aquesta localitat al president Torra i els consellers de Territori i Agricultura, Damià Calvet i Teresa Jordà, un pla integral, anomenat Pla Delta.Aquest pla conté les propostes consensuades entre els set ajuntaments de Delta de l'Ebre i les comunitats de regants per fer front a la regressió de Delta, especialment després del pas de la borrasca Gloria, que ha causat importants danys en aquest ecosistema.Ha estat un acte reivindicatiu i de reafirmació dels representants institucionals de Delta, amb unes propostes que Quim Torra ha assumit «des de l'autocrítica» i el compromís d'abordar el Pla Delta «com un pla de país».«És una tarda per ser autocrítics i reconèixer que havia de passar. L'acció i la inacció ha estat decisiva perquè passés el que havia de passar al Delta», ha reconegut el president, que ha subratllat: «El Gloria ha estat un temporal sense precedents que requereix mesures sense precedents».El president de la Generalitat ha dit que el Pla Delta ha de ser un pla d'acció on «totes les administracions es comprometin amb tota la força» i ha afegit: «Estem obligats a posar-nos d'acord tots, perquè hi ha feina per a tothom. Cada administració és responsable de les seves competències».Torra ha avançat que el conseller de Territori, Damià Calvet, es reunirà properament amb la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, per començar a abordar el problema.Però ha recalcat aquest serà un dels temes que plantejarà al president de Govern, Pedro Sánchez, en la reunió que mantindran el proper 6 de febrer: «Li dedicaré tot el temps necessari a parlar amb Sánchez, perquè és un tema prioritari de país», ha dit.Els objectius principals del Pla Delta són conservar la morfologia de Delta, establir un pla per fer arribar els sediments i la implementació d'altres mesures que van des de la restauració de dunes a la introducció de dics a la costa.«No es tracta de guanyar el mar, sinó recuperar el que hem perdut com a conseqüència de la regressió», ha exposat el tècnic assessor de la taula de consens, Rafa Sánchez.L'alcalde de Sant Jaume, Joan Castor Gonell, ha dit en la seva intervenció «Està a punt de desaparèixer el Delta. Aquest és un assumpte de país. En pocs dies es produirà una reunió entre el president Torra i el president espanyol, Pedro Sánchez. Dediquin els primers 5 minuts al Delta». Unes declaracions molt aplaudides en un auditori que han omplert unes 300 persones.A l'acte hi han assistit també, entre d'altres, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta; el portaveu de JuntsxCat al Parlament, Eduard Pujol, així com el delegat de Govern a Tarragona, Joan Sabaté, que també ha intervingut en l'acte, i la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó.