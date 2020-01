ERC, PSC i Junts demanen la dimissió de German Ciscar per agressions verbals i físiques

El desencadenant es va produir dilluns quan el portaveu de Som Amposta va empentar l'alcalde Adam Tomàs i va agredir al regidor Pau Cid

Actualitzada 29/01/2020 a les 09:45

Els grups polítics ERC, Junts per Amposta i PSC s'han unit per reclamar la dimissió del portaveu i regidor de Som Amposta, German Ciscar, per les «reiterades agressions verbals i físiques a membres del consistori» que porten patint des de fa temps. La petició l'ha desencadenat els últims fets que va protagonitzar Ciscar el passar dilluns.L'alcalde Adam Tomàs va haver de suspendre la sessió plenari després de demanar a un dels regidors de Som Amposta, Fèlix Aliau, que abandonés el ple. Aliau va iniciar una discussió durant la sessió i se'l va cridar a l'ordre fins a tres cops però al no fer cas el batlle va donar per acabat el ple.Segons Tomàs, Aliau «va mostrar la voluntat de marxar però el seu portaveu German Ciscar li va fer una senyal perquè no ho fes» i així hagués de venir la policia local aconseguint un «boom mediàtic». L'alcalde ha assegurat «això no ho tolerarem perquè no volem que el ple sigui un Sálvame Deluxe». «Volem que retorni la política al ple de l'Ajuntament» i «no tolerarem el més mínim atac ni físic ni verbal cap a ningú», ha sentenciat.Durant la intervenció conjunta amb la resta de partits asseguren que «ja portem un històric amb diferents agressions verbals i físiques a altres membres passats del consistori i dels mitjans de comunicació en aquest saló per part de German Ciscar». Per aquest motiu demanen al president de Som Amposta, Josep Dalmau, la dimissió del regidor German Ciscar. Tot i això, han reiterat que respecten al grup municipal, que compta amb un miler de vots al municipi, «tot i no estar alineats políticament».En cas que no es faci efectiva la dimissió, des d'ERC avancen que «no votarem a favor ni debatrem cap proposta que presenti Som Amposta i les preguntes, tal com diu el Reglament Orgànic Municipal, es respondran per escrit al següent ple». «Amb això volem posar un cordó sanitari a aquestes actituds», ha assenyalat Adam Tomàs.La portaveu del PSC Amposta, Anna Tomàs, ha lamentat l'actitud de desobediència del regidor de Som Amposta que va comportar la suspensió de la sessió i els fets posteriors. La socialista ha donat tot el seu suport a l'alcalde i al regidor que va patir l'agressió i ha afirmat que «no acceptarem mai la violència física i verbal». Assegura que ja fa temps que des del seu grup denuncien les actituds de Ciscar i que «tot no s'hi val» a la política. En la mateixa línea s'ha expressat Manel Masia, portaveu de Junts per Amposta.