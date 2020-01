Arxivada definitivament la querella per prevaricació contra l'exalcalde d'Alfara i la ramadera Àngela Mur

El jutjat número 5 de Tortosa rebutja les acusacions del torero Rubén Marín pels temptejos per a turistes

Actualitzada 29/01/2020 a les 16:29

La titular del jutjat número 5 de Tortosa ha arxivat definitivament la querella per prevaricació presentada contra l'exalcalde d'Alfara, Josep Mas, i la ramadera, Àngel Mur, per la legalitat dels temptejos amb turistes a les instal·lacions de l'empresària. El cas l'havia portat davant dels tribunals l'empresa Toros Costa Dorada, propietat del torero tarragoní Rubén Marín, qui va acusar tots dos de saltar-se deliberadament la sentència del jutjat contenciós administratiu número 17 de Barcelona que l'any 2015 va prohibir aquestes pràctiques. La jutgessa va arxivar provisionalment la querella el passat 21 de novembre i va declarar ferma aquesta decisió el passat dia 16, després que no es presentés cap recurs en contra per part de l'acusació.En un comunicat, l'Ajuntament destaca que la jutgessa no ha apreciat «cap fet que, ni tan sols indiciàriament, pugui considerar-se com a prevaricació». Així, tot i que va ser inicialment acceptada a tràmit, el seu recorregut ha acabat finalment abans que de plantejar-se la possibilitat d'obrir judici després que Mas i Mur prestessin declaració en qualitat d'investigats, i el secretari de l'Ajuntament d'Alfara, Pere Sanmartí, com a testimoni.Marín havia presentat prèviament a l'Ajuntament una reclamació administrativa en contra dels temptejos perquè considerava que no es corresponien amb la llicència municipal que disposava Mur i contradeien la sentència del jutjat barceloní que els declarava il·legals. Quan aquesta reclamació va ser desestimada, a partir d'un informe jurídic del mateix secretari –que incloïa dictàmens del SAM de la Diputació de Tarragona, veterinaris i associacions de ramaders-, el torero va presentar una querella per prevaricació que ara ha estat arxivada.El consistori remarca que aquesta sentència no va ser part del procés i que tampoc va ser al·legada en la tramitació administrativa. A més, recorda el comunicat municipal, la normativa sobre la qual es va basar va ser declarada «il·legal» el 2016 pel Tribunal Constitucional, quan va anul·lar la prohibició dels actes taurins a Catalunya. Tot i això, el passat 2017, el Departament d'Interior va obrir expedient informatiu a la ramaderia Mur per continuar-la celebrant malgrat aquesta sentència ferma.En aquesta línia, l'Ajuntament remarca que «segons el fiscal», va fer «una feina curosa per tal d’esbrinar si els fets denunciats es corresponien a la realitat» consultant diferents organismes i especialistes. «Es va realitzar una tramitació llarga i complexa però a l’hora precisa i detallada per tal de poder constatar, sense cap tipus de dubte, la legalitat de les actuacions», asseguren, tot argumentant que l'arxivament evidencia la innocència de Mas i Mur, així com la «bona feina» de l'administració municipal en el cas.L'arxivament definitiu d'aquesta querella per prevaricació, però, no tanca encara la via judicial d'aquest cas. Així, el jutjat contenciós número 2 de Tarragona continua instruint la denúncia que el mateix Marín va presentar a mitjan març de 2019 –dos mesos abans de presentar la querella per prevaricació al jutjat de Tortosa- contra el consistori per la llicència atorgada a la ramaderia Mur per celebrar espectacles amb toros per a turistes. El jutge va reclamar al consistori que li lliurés l'expedient administratiu complert per decidir al respecte.