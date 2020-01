Territori quantifica en 20 MEUR els desperfectes en ports, litoral i carreteres pel temporal

Actualitzada 24/01/2020 a les 11:01

Actuacions al Delta

Defensa de la gestió a Sau-Susqueda

Crítiques a Sánchez per sobrevolar Catalunya

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha quantificat en uns 20 MEUR el pressupost necessari per reparar els desperfectes que el temporal Gloria ha deixat en els ports de la Generalitat (no inclou els de Barcelona i Tarragona), el litoral i les carreteres. En declaracions a Catalunya Ràdio, ha detallat per exemple que les actuacions als ports requeriran uns 6 MEUR i les que s'han de fer a les platges uns 15 MEUR. D'altra banda, ha defensat que la gestió dels pantans de Sau i Susqueda va ser correcta però que la climatologia els va «superar» i finalment es va «arrabassar» els límits dels dos pantans.En el cas de les platges del litoral, ha calculat uns 15 MEUR per a reposar sorra i arreglar els passejos marítims o camins de ronda, entre d'altres. Ha dit que en tots els casos han de ser reparacions «que ja quedin adaptades a aquests episodis», que cada cop es viuran «amb més intensitat». «Davant d'aquesta realitat ens hem d'adaptar», ha declarat.Pel que fa al sistema ferroviari, ha explicat que també caldran 5 MEUR per solucionar l'esfondrament dels ports a la línia ferroviària que uneix Blanes i Malgrat. Ha reconegut que l'actuació no serà refer els ponts com estaven sinó construir-los d'una manera diferent per si es tornen a repetir temporals com el d'aquests dies.Calvet ha explicat que s'hauran de fer servir els fons de contingència per pagar aquestes reparacions però ha reconegut que si aquests s'esgoten «algunes actuacions ordinàries dels departaments s'hauran de reprogramar per a més endavant». Ha afegit que la cua d'obres que hi ha actualment «s'allargarà una mica més» per destinar els recursos «a l'emergència».Calvet ha reconegut que una de les zones més afectades ha estat el Delta de l'Ebre, on caldran fer «moltes actuacions». Ha valorat que no només per solucionar els desperfectes sinó per prendre mesures que permetin que no es repeteixi una situació com la d'aquests dies. Entre d'altres, ha apuntat a solucionar el canal perimetral, establir un sistema de bombeig o fins i tot estudiar mesures imaginatives com un sistema inflable que pugui protegir el Delta davant de l'embat de la mar.En números, ha explicat que només la defensa del canal perimetral requerirà entre cinc i sis milions d'euros, crear un sistema de bombes en algunes zones entre 1,5 i 2 MEUR i reparar-ne l'actual un milió més per a l'abonbament. Calvet ha dit però que aquestes actuacions no les ha de finançar exclusivament la Generalitat sinó també l'Estat i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.Paral·lelament, ha explicat que cal entomar mesures estructurals com solucionar el fet que els sediments no arriben al Delta.En aquest sentit, Calvet ha explicat que el sistema Sau-Susqueda té uns 400 hectòmetres cúbics i estava a dos terços, per la qual cosa hi havia un terç de reserva, que es tradueix en uns 120 hectòmetres cúbics. «No juguem amb opinions arbitràries, juguem amb paràmetres i metodologia», ha dit sobre les crítiques rebudes.Ha afegit que amb aquesta reserva «s'havia de tenir prou» per absorbir l'episodi de pluges però ha afirmat que la meteorologia «no és una ciència exacta» i finalment no va ser suficient. Tot i això, ha defensat la gestió posterior al centre de coordinació i a través de Protecció Civil, a través de les ordes de confinament. «La climatologia ens ha superat però l'hem sabut gestionar», ha dit.​​​​​​El conseller també ha criticat l'actuació del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que aquest dijous va sobrevolar les parts catalanes afectades pel temporal però no ho va fer a peu de territori. «No em sembla que sigui la millor manera de visitar una zona que ha patit danys catastròfics», ha declarat.