La CHE no garanteix els cabals adequats per dur a terme el programa de control

Actualitzada 24/01/2020 a les 16:48

El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'EBRE (COPATE) ha informat aquest divendres que l'inici del tractament contra la mosca negra al tram baix de l'Ebre s'ajorna «uns deu dies». El programa del 2020 de control de l'espècie havia de començar dimarts vinent però, segons ha apuntat el COPATE, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) no pot garantir els cabals adequats. Per dur a terme el tractament cal que el riu presenti unes condicions adequades. Per dilluns hi havia previst fer els mostrejos pretractament a les set zones preestablertes, des d'Ascó fins Amposta, que també queden ajornats.