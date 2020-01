Les tonyines aparegudes a les platges i la costa de l'Ebre «no són aptes per al consum humà»

Ahir un usuari mostrava més d'un centenar de peixos a la sorra de la Punta de la Banya

Actualitzada 24/01/2020 a les 12:15

Es comunica a la població que s'abstingui d'esquarterar i consumir els exemplars de tonyina roja apareguts a les platges i costa de l'Ampolla, ja que no són aptes per al consum humà, segons el Ministeri d'agricultura, pesca i alimentació. — PLAmpolla (@PLAmpolla) January 23, 2020

La llevantada ha llençat desenes de tonyines cap al passeig maritim i la gent ho ha aprofitat per emportar-se la carn.

Una mica surrealista però així ha anat la cosa ‍♂️ pic.twitter.com/kdmu8AHaPG — Rai López Calvet ️ (@RaiLopezCalvet) January 22, 2020

La Policia Local de l'Ampolla ha alertat que la població no s'emporti ni consumeixi les tonyines vermelles que es el mar va portar cap a la costa de l'Ampolla, l'Ametlla de Mar i Sant Carles de la Ràpita. Segons el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació «no són aptes per al consum humà» ja que es desconeix en quin estat es troben.La imatge de persones esquarterant els peixos que va portar el temporal a les platges va ser del tot surrealista causant furor a les xarxes socials.Ahir Vicent Moya Mora va publicar un vídeo on es podien veure més d'un centenar més de tonyines vermelles a sobre de la sorra de la Punta de la Banya, a la Ràpita.