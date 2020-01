Es tracta de la TV-3454 al quilòmetre 12

Actualitzada 24/01/2020 a les 13:47

El Servei Català de Trànsit ha informat que a les dues del migdia només hi ha una carretera tallada per inundacions a la calçada degut al temporal. Es tracta de la TV-3454 a Deltebre al quilòmetre 12.A més a més, a l'AP-7 a l'alçada de l'Ametlla de Mar, que es trobava hores abans amb afectacions per obstacles a la calçada, els operaris estan treballant per reparar la calçada malmesa.