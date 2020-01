El delta de l'Ebre exigeix la declaració de zona catastròfica per recuperar la normalitat abans de la campanya turística

La Ràpita estima que els danys del Gloria superaran els 4,5MEUR, sobretot per recuperar el Trabucador

4,5 MEUR per a la Ràpita

Els alcaldes de la zona litoral del delta de l'Ebre demanen amb urgència la declaració de zona afectada per emergència de Protecció Civil perquè les administracions supramunicipals comencin a treballar de forma «urgent i sense excuses» en la reparació dels danys del temporal. Lamenten que hagin hagut «de treure's les castanyes sols» durant la tempesta però adverteixen que necessiten ajudes per arribar «amb normalitat» a la campanya turística, que arrencarà aquesta Setmana Santa. A Sant Carles de la Ràpita (Montsià) també han fet una primera avaluació de danys, que superarà el 4,5 MEUR, sobretot per recuperar la barra del Trabucador, necessària a més perquè l'empresa Infosa pugui reprendre l'activitat a les salines de la Trinitat.A Alcanar els operaris treballaven amb intensitat aquest divendres per retirar les pedres que s'han acumulat al passeig marítim de les Cases i també s'han obert camins per donar accessos a les comunitats de veïns i als serveis d'emergència en vials que havien quedat col·lapsats pel temporal, com la platja del Marjal. «Estem entrant en la tercera fase que és recuperar la normalitat», ha apuntat Jordi Bort, regidor de Medi Ambient i Medi Natural d'Alcanar. Els negocis i particulars han tingut alguns petits desperfectes que també s'han començat a reparar però no temen per la campanya turística. «Som gent que ens aixequem. Hem caigut moltes vegades i per a la campanya turística estarà tot a punt», ha defensat Bort a la vegada que ha enviat un missatge perquè la gent visiti les Terres de l'Ebre, després d'aquest temporal.La reivindicació que no volen deixar passar i que és endèmica és la necessitat que les administracions supramunicipals comencin a complir compromisos i promeses. «Som un territori treballador i ens aixecarem mil vegades però ens dol que no arribin els blocs de formigó i que encara no s'hagi executat les actuacions previstes al port de les Cases», ha demanat. Bort ha exigit un calendari i un pressupost per a aquesta obra que evitaria a cada temporal que els pescadors hagin de marxar a posar a resguard les seves barques en altres ports. «Que ens diguin quan estarà fet perquè quan vindran ja no tindrem port», ha lamentat.També en l'àmbit del govern espanyol i Costes, les afectacions es van acumulant a les platges canareves mentre les promeses no s'executen. Al Marjal hi ha hagut esllavissades i han desaparegut timbes «que no tornaran» i que Bort considera que s'haurien evitat si les actuacions preventives que estaven compromeses s'haguessin fet. «Estem cansats. Diem prou. No pot ser que cada vegada se'ns prometin coses però ens quedem amb deu metres menys d'espais naturals perquè el mar se'ls menja», ha afegit.També a Sant Carles de la Ràpita els danys s'han començat a avaluar. Faran falta almenys 4,5 milions d'euros per recuperar les platges urbanes i la barra del Trabucador. «Tenim greus afectacions a la part interior de la badia, tallat el camí de la Platjola, arrossars inundats amb aigua de mar, i finques sense accés, a més del drama del Trabucador», ha detallat l'alcalde Josep Caparrós.Al Trabucador caldrà esperar que baixi el nivell del mar per valorar acuradament la gravetat dels danys ocasionats però es preveuen importants. Té la particularitat, a més, que és l'únic accés a les salines de la Trinitat on l'empresa Infosa produeix sal marina, l'única al país en aquest sector. Els treballadors fa dies que no hi poden accedir i no podran esperar «setmanes o mesos a fer-ho», encara que la campanya estava acabada.L'Ajuntament de la Ràpita, així com Deltebre, Alcanar o l'Aldea han demanat la declaració de zona afectada per emergència de Protecció Civil i exigeixen que es treballi amb plans a mitjà i curt termini. «El delta de l'Ebre ha de ser declarada zona catastròfica i que les administracions competents posin fil a l'agulla per solucionar la problemàtica del territori, de manera imminent», ha exigit l'alcalde. «Que no donin més excuses i posin la problemàtica del Delta sobre la taula. No hi ha més temps, el temporal Glòria ha demostrat que la seva fragilitat és una realitat i calen mesures per minimitzar la regressió», ha afegit.