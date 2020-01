El Consell de Ministres aprovarà dimarts un paquet de mesures urgents per reparar els danys del Gloria

El ministre Salvador Illa es reuneix amb els alcaldes deltaics per conèixer les actuacions acordades a la Taula de Consens

El proper Consell de Ministres aprovarà un paquet de mesures urgents per actuar sobre els danys i desperfectes del temporal Gloria al delta de l'Ebre i les zones afectades de Catalunya i altres comunitats autònomes. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha explicat que set ministeris i quatre vicepresidències del govern espanyol s'han posat a treballar aquest divendres per avaluar els danys i tenir dimarts «una resposta immediata», com permet el decret llei aprovat el setembre passat arran d'un altre temporal, el DANA. Illa s'ha reunit amb els alcaldes dels set pobles del Delta i també amb les comunitats de regants per conèixer, abans que es presentin també dimarts vinent, les propostes de prevenció i protecció de la Taula de Consens.Salvador Illa ha visitat aquest divendres a la tarda la platja Europa i les Arenes de Riumar, a Deltebre, i s'ha reunit, a Sant Jaume d'Enveja, amb els set alcaldes deltaics i les comunitats de regants afectats pel temporal. Illa ha valorat «la lleialtat institucional» amb què han treballat el govern espanyol, la Generalitat i la resta de governs autonòmics en la gestió de l'emergència i ja ha anunciat mesures urgents que el Consell de Ministres presentarà i aprovarà dimarts que ve.Aquesta resposta immediata als danys dels Gloria, serà possible gràcies al decret llei, aprovat el 19 de setembre de l'any passat arran del temporal DANA. «És un instrument legal que possibilita respondre amb agilitzat i vehicular, fins al març d'aquest any, ajuts especials per pal·liar desperfectes provocats per fenòmens naturals», ha explicat el ministre.Illa s'ha compromès a impulsar unes actuacions ràpides per als danys actuals però també «a mirar més enllà». «Aquests fenòmens cada vegada són més freqüents i vull posar en relleu la declaració d'emergència climàtica que va aprovar el Consell de Ministres, dimarts passat, amb mesures que ens han d'empènyer a fer canvis estructurals per preparar-nos millor», ha assegurat.També la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, que ha acompanyat el ministre en la visita al Delta, ha insistit que «no es poden tornar a cometre els errors que de les administracions negacionistes». «Que tothom sàpiga que estem davant d'episodis forts que seran més habituals del que voldríem i ens hem de preparar anímicament, econòmicament i superar les adversitats», ha demanat la delegada. «Tinc esperances en el futur del Delta i haurem de buscar els diners on n'hi hagi, però represento una administració compromesa amb el futur de la gent que viu aquí», ha assegurat Cunillera.Els alcaldes de Deltebre, Lluís Soler, i de Sant Jaume d'Enveja, Joan Castor, s'han mostrat esperançats que les propostes de la Taula de Consens, que han avançat a Illa i que es presentaran dimarts, es puguin executar. «Necessitem que les administracions busquin la manera de mobilitzar recursos i pressupostos per començar a protegir el Delta i el seu valor ambiental», ha defensat Castor. Es preveuen actuacions a mitjà termini i també a llarg termini i consideren que són «assumibles».