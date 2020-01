El Consell Comarcal insta la població a no utilitzar la Via Verda del Baix Ebre aquest cap de setmana

Alguns trams s’han tancat a la circulació perquè no ha estat possible retirar els arbres i les pedres que impedeixen el pas

Actualitzada 24/01/2020 a les 15:14

El Consell Comarcal del Baix Ebre ha decidit restringir el pas a la Via Verda del Baix Ebre i, seguint la recomanació de Protecció Civil, insta la població a no utilitzar aquest itinerari natural durant el cap de setmana. La previsió és que aquest cap de setmana, demà dissabte, tornarà a travessar un front de precipitacions que s’acumularan a les del temporal Gloria i es poden provocar noves esllavissades, ja que hi ha trams de la Via Verda que han quedat força malmesos.Així, hi ha alguns trams de la Via Verda del Baix Ebre que s’han tancat a la circulació, perquè no ha estat possible retirar els arbres i les pedres que impedeixen el pas.