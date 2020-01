Actualitzada 23/01/2020 a les 09:23

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, sobrevolarà aquest dijous les zones del Maresme i del Delta de l'Ebre afectades pel temporal Gloria. Es tracta d'una visita oficial que no tindrà cobertura dels mitjans de comunicació. En les darreres hores, la borrasca ha deixat un mort a Catalunya i importants efectes arreu del territori català. Aquest dijous encara es manté la preocupació per les crescudes de rius com el Ter i l'Ajuntament de Deltebre ha demanat al govern espanyol la declaració de zona catastròfica. Posteriorment el cap de l'executiu espanyol es desplaçarà a les Balears on sobrevolarà l'entorn de Cala Ratjada, a Mallorca. Aquí sí que té previst saludar els efectius dels serveis d'emergència i atendre els periodistes.