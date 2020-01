Es tracta de la quarta víctima mortal pels efectes del temporal Gloria

Un veí de Reus de 50 anys ha mort aquest dijous a Calafat, nucli de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre), després de ser arrossegat per una onada mentre pescava a les roques amb un company. L'altra persona ha resultat il·lesa. Fonts de la Guàrdia Civil han explicat que els fets han tingut lloc cap a les cinc de la tarda. Després de ser arrossegat, Salvament Marítim ha activat una embarcació i l'helicòpter de rescat, que és qui finalment l'ha tret de l'aigua. Amb tot no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Aquesta és la quarta víctima mortal a Catalunya causa pels efectes del temporal Gloria. Es busca una cinquena persona desapareguda al mar a Palamós.