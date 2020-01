La PDE fa una crida a «trobar solucions definitives» comptant «amb els actors socials»

Actualitzada 23/01/2020 a les 12:45

Una partida permanent pels sediments

La Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE) ha reclamat en un balanç de les conseqüències del temporal Gloria al Delta de l'Ebre que es deixi participar «als diferents actors socials» en les «propostes i debats» que han de servir per poder trobar «solucions definitives». L'entitat demana als representants polítics que siguin «curosos en les seves decisions» que han de tenir en compte que el riu necessita «aigua i sediments». «No ens voldríem trobar, passat un temps, una altra vegada en una situació d'abandonament», adverteixen. Per la seva banda, la Campanya pels Sediments (CS) reclama que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre redacti i posi en marxa un pla de sediments a ser transferits des de l'embassament de Riba-Roja cap al Delta de l'Ebre. Exigeixen que els pressupostos del 2020 contemplin aquest pla i que hi hagi una «partida permanent».La plataforma lamenta els danys i afectacions que pateixen els sectors socials i econòmics de les Terres de l'Ebre i no descarta que un episodi com el Gloria, que vinculen al canvi climàtic, pugui tornar a passar. Apunten que davant l'ecosistema «singular, vulnerable i fràgil» del Delta de l'Ebre fa anys que adverteixen de «la indiferència, quan no oblit» de les administracions pel que fa a la seva protecció.Denuncien «especialment» la política i la gestió de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i del Ministeri de Medi Ambient del govern espanyol que han «ignorat històricament la problemàtica del tram final de l'Ebre». La PDE exposa que «la debilitat del Delta de l'Ebre ve donada per la sobreexplotació del riu» que aguanta «molta pressió».Els ajuntaments i les associacions de regants estan plantejant un pla d'acció al litoral deltaic, segons ha apuntat la Campanya pels Sediments. L'entitat reclama al Ministeri per a la Transició Ecològica (MITEMCO) «una partida permanent per a que hi hagi una institucionalitat que gestioni els sediments de forma regular». L'entitat considera «una mesura d'urgència necessària» aportar sorres provinents de llocs del Delta com la platja del Serrallo o la Badia del Fangar cap a zones del Delta afectades per regressió però demana estudiar-ne l'impacte ambiental.Demanen recuperar el consens que l'entitat impulsa des del 2015 i que va facilitar que el 2016 els ajuntaments, al 2017 el Parlament de Catalunya i al 2018 el Congrés dels Diputats impulsessin diverses iniciatives, per reclamar per als pressupostos del 2020 una partida per redactar un Pla de gestió dels sediments de l'embassament de Riba-Roja, ja que «tots els experts coincideixen que és el millor lloc per on començar a gestionar els sediments dels embassaments».