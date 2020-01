L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya habilita un visor per comprovar l'extensió de les inundacions al Delta

L'eina servirà per fer una primera aproximació a l'extensió de les inundacions

Actualitzada 23/01/2020 a les 19:17

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha habilitat un visor que permet fer una primera aproximació a les inundacions que ha patit el Delta de l'Ebre com a conseqüència de la borrasca Gloria, fent servir imatges captades pel satèl·lit Sentinel-1 de l'Agència Espacial Europea (ESA). El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha visitat Deltebre, i s’ha reunit amb el seu alcalde, així com el de Sant Jaume d’Enveja, a qui ha presentat aquesta eina de l’ICGC.Durant la visita al Delta de l’Ebre, i després de comprovar els efectes del temporal, el conseller ha explicat que s’hauran de prendre diferents tipus de mesures, «mesures puntuals, com inversions en camins de guarda, mobilització de sorres i creació de motes, inversions als parcs naturals del Delta i dels Ports, i incentivació de sòl industrial». També ha parlat de «mesures d’innovació, com podria ser la instal·lació de dics inflables per protegir la costa, i mesures estructurals, com la mobilització de sediments des de Riba-roja Mequinensa», en compliment de la legislació espanyola aplicable als embassaments.

Imatges per satèl·lit

Aquest satèl·lit radar il·lumina el terreny, enviant un pols que retorna quan topa amb una superfície no coberta per l'aigua i, en canvi, retorna amb poca potència quan topa amb una làmina d'aigua i/o amb sòls humits. Tècnics de l'ICGC han pogut comparar la superfície del Delta on el pols retornava abans del temporal amb la superfície on el pols no retorna després del pas de la borrasca.

D'aquesta manera, al visor de l'ICGC es pot observar l’estimació provisional de la superfície coberta per l'aigua i/o els sòls humits el dia 9 de gener (en blau fosc, un total de 22.637 hectàrees) i també la superfície addicional coberta per l'aigua en data 21 de gener (en blau clar, 3.941 hectàrees). A aquestes capes se superposen els límits dels termes municipals. D'aquesta manera es pot copsar tant l'extensió de les zones humides habituals del Delta com els terrenys que han pogut quedar negats per la borrasca.

Cal dir que l'eina no permet calcular la profunditat de la làmina d'aigua existent, que pot anar des d'un terreny simplement humit a inundat, ni distingir si es tracta d'aigua salada o dolça. És, doncs, un instrument que l'ICGC posa a disposició de la ciutadania i de les administracions per a una primera estimació de la zona inundada.

En aquests moments amb el Sentinel-1 també s’està treballant les àrees de la Tordera, la Conca de Ter i el Fluvià per obtenir els mateixos resultats i poder generar el visor corresponent.

Per complementar aquest primer visor, entre avui i el proper diumenge, l'Institut farà diversos vols fotogramètrics sobre el Delta de l’Ebre, la Tordera, la Conca del Ter i el Fluvià, així com tota la línia de costa. L'avió, equipat amb una càmera fotogramètrica, obtindrà imatges aèries amb una alta resolució espacial.

Aquestes fotografies es processaran posteriorment per mostrar-les en el visor de forma contínua, georeferenciada, navegable i comparable amb les orfototos convencionals que publica l’ICGC. Serà un instrument més precís perquè els particulars i les administracions de la zona puguin calcular l'abast dels danys i també com a suport per tornar a dibuixar, per exemple, el traçat dels camins que s'hagin perdut o els límits dels conreus.

La publicació d’aquests visors forma part de les funcions de l’ICGC, com a servei públic, de difondre informació cartogràfica dels fenòmens naturals que afecten el territori, perquè serveixi de base per a estudis posteriors.