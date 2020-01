El debat sobre les mesures de protecció s'aviva mentre el mar retrocedeix i es comencen avaluar els danys

Actualitzada 23/01/2020 a les 19:44

Al delta de l'Ebre, aquest dijous a la tarda, ja amb la calma al territori, s'han començat a avaluar els danys del temporal. Els arrossaires i les comunitats de regants intenten reparar a contrarellotge les bombes per poder netejar amb aigua dolça els camps inundats pel mar i començar la campanya d'arròs amb incertesa, a l'espera de veure quins són els efectes de la sal al cultiu. Reclamen ajuts per seguir i es reivindiquen per col·laborar al fet que la «realitat del Delta no canviï». Mentrestant s'aviva el debat sobre si calen més sediments i restituir la sorra a les platges o construir barreres al mar. La tasca serà assolir un consens des de les comissions sectorials i polítiques i també amb els propietaris.