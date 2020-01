Deltebre demana al govern espanyol la declaració de zona catastròfica

Actualitzada 23/01/2020 a les 09:45

El ple de l'Ajuntament de Deltebre ha acordat demanar al govern espanyol la declaració de zona catastròfica. El consistori estima que els costos econòmics per recuperar la situació i també tenint en compte les pèrdues previstes dels sectors productius estan al voltant dels 9,5 MEUR de moment. L'alcalde, Lluís Soler, ha parlat d'«emergència total», i ha remarcat que caldrà fer una valoració definitiva quan desaparegui el temporal i els ecosistemes tornin a la normalitat. A hores d'ara, el temporal ha fet desaparèixer 25 metres de la línia de costa i ha afectat 3.000 hectàrees de cultiu d'arròs. També ha desdibuixat 6.500 metres de les platges, entre altres afectacions als camins rurals i desaigües.A més, hi ha dues famílies desallotjades, més de 40 carrers inundats, una quarantena d'arbres tombats, 30 pals d'enllumenat públic caiguts, talls de subministrament elèctric de més de 6 hores a un 85% dels veïns i diferents desperfectes i inundacions a equipaments municipals.Hi ha plataformes muscleres desaparegudes i moviment d'arenes de la bocana que no permeten que els pescadors puguin sortir del port fluvial.