Unió de Pagesos alerta de «greus perjudicis» a la collita per l'entrada d'aigua salada als arrossars del Delta

El sindicat agrari expressa «malestar per la manca d'actuacions de protecció» a la zona per part de les administracions

Actualitzada 22/01/2020 a les 14:41

Unió de Pagesos ha alertat aquest dimecres dels «greus perjudicis» per a la collita per culpa de l'entrada d'aigua salada als arrossars del Delta de l'Ebre. En un comunicat, el sindicat agrari ha expressat la seva solidaritat amb els afectats i la «preocupació» pels efectes del temporal que ha negat milers d'hectàrees del Delta. El sindicat està a l'espera que acabi la borrasca per fer una valoració definitiva de danys i prendre «les mesures necessàries» però ja ha admès que la situació afectarà «les properes campanyes». Unió de Pagesos també ha mostrat el seu «malestar per la manca d'actuacions de protecció a la zona» per part de les administracions.El sindicat també ha indicat que «la falta d'un consens ampli» a nivell territorial sobre quines mesures i infraestructures cal emprendre per preservar el Delta també incideixen en la situació actual. «Com s'ha vist clarament arran del pas de la tempesta Gloria, el Delta no pot esperar més», ha afirmat Unió de Pagesos.D'altra banda, el sindicat també s'ha referit a la situació al Maresme i el Baix Llobregat, on preveu afectacions, sobretot, al cultiu d'hortalisses i a les infraestructures dels camps de conreu.Com en el cas dels danys al Delta de l'Ebre, Unió de Pagesos està treballant per identificar i quantificar les afectacions abans d'impulsar la resposta corresponent.