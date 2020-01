Torra: «El Delta de l'Ebre necessita una solució ara i aquí, no pot esperar més»

Actualitzada 22/01/2020 a les 14:40

«El Delta de l'Ebre necessita una solució ara i aquí, no pot esperar més, cal un pla d'acció immediat». Així de contundent s'ha mostrat el president de la Generalitat, Quim Torra, després de reunir-se aquest dimecres amb els ajuntaments de l'Ampolla i Deltebre, zones afectades pel temporal Gloria. En declaracions a la premsa, el cap de l'executiu ha explicat que ha convocat els departaments afectats, a una reunió del Comitè de Seguiment, avui a les 16:30 hores al Palau de la Generalitat, per analitzar la situació i avaluar els riscos. Torra, que ha parlat d'«autèntica catàstrofe natural» al Delta, ha demanat «molta prudència» a tota la ciutadania les properes hores i ha mostrat tota la seva «confiança» en els serveis d'emergència, a qui ha agraït l'esforç d'aquests dies.A la reunió de la tarda hi participaran Torra; el vicepresident, Pere Aragonès; i els consellers de la Presidència, Meritxell Budó; d’Interior, Miquel Buch; d’Educació, Josep Bargalló; de Salut, Alba Vegés; d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón; de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà.Més tard, Torra i Buch presidiran la reunió del Consell Assessor dels plans d’emergències INUNCAT, NEUCAT i VENTCAT al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT).