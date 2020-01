«Si ara no fan res, ens negarem i el Delta s'acabarà», diu la propietària del restaurant 'Vascos' de Deltebre

La platja de la Marquesa és una de les zones més afectades per l'onatge causat pel temporal Gloria

Actualitzada 22/01/2020 a les 17:20

El restaurant Vascos de la platja de la Marquesa de Deltebre és un dels establiments més afectats pel temporal Gloria al Delta de l'Ebre. La seva situació privilegiada, a tocar del mar, ha fet que amb el fort onatge i l'entrada d'aigua als arrossars hagi estat un dels principals damnificats. Aquest dimecres, amb l'onatge ja de baixada, encara hi impactava aigua. La seva propietària, Maria Cinta Otamendi, ha explicat que «la impotència i la ràbia és brutal» i ha fet un crit d'alerta per tal de rebre ajudes dels representants polítics: «Si ara no fan res, nosaltres ens negarem d'aigua i el Delta s'acabarà», ha assegurat. La platja de la Marquesa ha pràcticament desaparegut i els arrossars propers s'han cobert d'aigua de mar.