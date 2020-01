El govern espanyol assegura que la situació a l'Ebre «supera els pitjors escenaris possibles»

El secretari d'Estat de Medi Ambient avisa que els fenòmens meteorològics «extrems» seran «ordinaris»

El govern espanyol assegura que la situació a l'Ebre «supera els pitjors dels escenaris possibles imaginats». Així ho ha afirmat el secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, en una roda de premsa posterior a la reunió del Comitè Tècnic de Seguiment del temporal Gloria, aquest dimecres a la tarda a la delegació del govern espanyol a Barcelona. Acompanyat de la delegada, Teresa Cunillera, Morán ha argumentat que no s'hagi declarat cap «zona catastròfica» perquè aquest terme «no existeix». El secretari d'Estat ha subratllat que el Reial Decret Llei 11/2019 de 20 de setembre -que adopta mesures urgents per pal·liar els danys per temporals i altres catàstrofes- és «l'eina» per «incorporar respostes» sobre els «fenòmens extrems». Morán ha avisat la ciutadania que aquestes situacions meteorològiques seran ja «ordinàries».Morán ha recordat que l'avaluació d'escenaris que la Moncloa va fer a finals del 2018 es preveien fins a cinc situacions provocades per desastres naturals. Però el temporal Gloria ha provocat que a l'Ebre «se superin les previsions dels pitjors escenaris manejats». En aquest sentit, el secretari d'Estat ha admès que «no serveix la informació històrica acumulada per donar respostes de futur» i que, per tant, cal abordar la resposta «de la mà de la ciència».Així, Morán ha insistit que les ajudes passaran per aquest Reial Decret Llei, que estarà en vigor fins el 31 de març de 2020. «L'eina per donar resposta a les situacions extremes ja està habilitada», ha subratllat. El secretari d'Estat ha mostrat la seva «absoluta disposició» a establir mecanismes de resposta amb les administracions per atendre els processos de restauració dels danys patits.