Hi ha esllavissades en diversos trams, on arbres i pedres dificulten la circulació

Actualitzada 22/01/2020 a les 15:29

El fort temporal que castiga tot el país ha provocat danys en diversos trams de la Via Verda del Baix Ebre. El personal de la brigada del Consell Comarcal del Baix Ebre ha recorregut aquest matí la Via Verda per valorar l’afectació i ha constatat que hi ha esllavissades en diversos trams, on arbres i pedres dificulten la circulació.És per això que des del Consell Comarcal s’insta la població a no utilitzar aquesta via fins que finalitze l’episodi de pluges i el personal de la brigada pugui reparar els danys ocasionats pel temporal.