El temporal de llevant destrossa façanes marítimes i fa penetrar l'aigua del mar als arrossars del delta de l'Ebre

La virulència de les onades assota els ports pesquers de la costa ebrenca i engoleix les platges

Actualitzada 21/01/2020 a les 15:58

Aneu-vos despedint del Delta de l’Ebre si no se’l peotegeix ràpid.

La mar està entrant en força i fa una hora només hem pogut arribar fins aquí amb un 4x4. De la xinxeta cap a Niño Perdido s’ho ha menjat la mar pic.twitter.com/aSM5WBocpz — Ibhug (@Ibhug) January 21, 2020

Tot això són camps d’arròs. Eren. L’únic que manté en vida el Delta de l’Ebre són los sediments del riu. Prou de transvaments i mini transvassaments (com el que va negar L’Ampolla fa quatre dies). pic.twitter.com/6IRAkjTHv7 — Maria Climent (@_MariaCliment) January 21, 2020

‍♂️‍♂️‍♂️ tenim k fer alguna cosa o desapreixera el nostre Delta d l’ebre i en ell tots natros!!! pic.twitter.com/HhHSKfl777 — Marc Monte (@MarcMonte3) January 21, 2020

El temporal de llevant ha provocat nombrosos danys la costa de l'Ebre, inundant també centenars d'hectàrees d'arrossars del delta. L'embat i la virulència de les onades ha colpejat amb duresa els fronts marítims de municipis com l'Ametlla de Mar, l'Ampolla i Alcanar. Passejos marítims destrossats i el mar sobrepassant els molls exteriors de protecció dels ports. Molts pescadors no recordaven un fenomen com el d'aquests últims dies. Al delta de l'Ebre, la força del temporal en espais ja sensibles com la platja de la Marquesa o la bassa de l'Arena ha fet penetrar l'aigua del mar terra endins, inundant centenars d'hectàrees d'arrossars. Això pot condicionar considerablement la collita i obligarà els pagesos a treure l'aigua i rentar la terra.