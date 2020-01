Les precipitacions produeixen incidències aquest dimarts al vespre a les Terres de l'Ebre

Actualitzada 21/01/2020 a les 21:39

El centre de l'Ampolla (Baix Ebre) ha quedat inundat aquest dimarts al vespre per l'aigua que ha baixat pels barrancs que hi ha a l'entorn del municipi procedent de les pluges intenses. Les precipitacions estan produint incidències aquest dimarts al vespre a les Terres de l'Ebre, tal com ha informat Protecció Civil. Segons han explicat a l'ACN fonts veïnals, ha baixat aigua dels quatre barrancs que desemboquen al nucli urbà, el de Cervera, Sant Pere, Baconer i la Borrasca.