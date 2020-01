Actualitzada 19/01/2020 a les 13:23

Els agents rurals han tancat l'accés al cim del Mont Caro per la nevada que cau en aquests moments en aquesta zona dels Ports de Tortosa-Beseit, al Baix Ebre. L'accés s'impedeix pel «risc de fortes nevades». De fet, en aquests moments ja està nevant «amb notable intensitat», segons els agents rurals, que recomanen no circular per la zona per evitar accidents. Així mateix, es confirma que és obligatori l'ús de cadenes a la zona de Mascar.