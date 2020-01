La Terra Alta demana millores per frenar el despoblament

Actualitzada 16/01/2020 a les 16:05

L'estratègia de la Terra Alta

País d'Oportunitats, País viu tanca aquest dijous la primera fase amb la constitució de la comissió de dinamització comarcal a la Terra Alta, la quarta de les comarques on s'ha posat en marxa el projecte. La comarca ebrenca té un greu problema de despoblament i envelliment i ha situat com a prioritat per al seu desenvolupament la millora de les infraestructures, el transport i les telecomunicacions, la creació de borses d'habitatge i l'impuls del sector agroalimentari del vi i l'oli i el turisme enològic. «Volem donar una injecció a l'economia i consolidar llocs de treball per frenar el despoblament. Que la gent es pugui anar a formar fora i després pugui treballar des d'aquí», ha reclamat Neus Sanromà, presidenta del Consell Comarcal.Aquest dijous s'ha constituït a Gandesa la comissió territorial del projecte País Viu a la Terra Alta. La sessió ha comptat amb la participació del delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarés, la presidenta del Consell Comarcal de la Terra Alta, Neus Sanromà i el secretari d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran, Miquel Àngel Escobar. També hi han participat alcaldes de la comarca i agents socioeconòmics del territori.Amb la Terra Alta es tanca una primera fase que ha desplegat el projecte al Pallars Sobirà, l'Alt Urgell i la Ribera d'Ebre. «Estem satisfets per la rebuda, per les taules de diàleg i l'aliança que miren al present i afronten les dificultats des del curt i el llarg termini per construir identitats, potencialitats i valor afegit al territori», ha apuntat Escobar. «Està anat força bé perquè des del Govern estem tenint la sort d'adquirir una mirada més global dels territoris i els territoris fan molt bona feina per explicar el que són i la seva idea de futur. Les comarques estan fent valdre el treball fet durant molts anys i el lideratge del món local», ha afegit.Escobar confia que el projecte País Viu «se sostingui en el temps» perquè el territori adquireixin «el dret a tenir una relació singular» amb el Govern. «Enriquirà les polítiques i les farà de més qualitat perquè estan basades en el que demanda el territori. D'aquesta aliança sortiran molt bones coses», ha defensat.Els principals reptes que planteja la comarca de la Terra Alta és la millora de les infraestructures, el transport i les telecomunicacions, de les competitivitats empresarials del sector agroalimentari i industrial i l'impuls de l'habitatge i el turisme enològic. «La voluntat és frenar el despoblament que estem vivint amb infraestructures que són necessàries. Necessitem una xarxa viària prou potent i que en l'àmbit tecnològic s'ajudi a les empreses a treballar distància des del territori. És una realitat possible que es pot assolir. L'equilibri també implica potenciar el producte alimentari i l'economia agrària que és la que sosté gran part de la comarca», ha apuntat Sanromà.L'habitatge és un altre punt feble dels pobles de la Terra Alta. Com ha explicat la presidenta comarcal, hi ha un gran dèficit per oferir «habitatge digne» al qual accedir de seguida i a la vegada hi ha moltes cases buides. Per això es reclamen mesures que permetessin reconvertir-les en habitatge social i donar accés a l'habitatge a la ciutadania. «Volem apostar per l'equilibri i tot i ser una comarca amb molt despoblament i amb una renda per càpita baixa. Hem d'aprofitar aquestes iniciatives per crear oportunitats per al territori», ha defensat la presidenta comarcal. Les fortaleses de la Terra Alta són el sector del vi i l'oli i algunes indústries a la capital com les d'arts gràfiques. Amb dotze pobles i 11.490 habitants, la comarca representa el 0,001% de la població del país.«Hi ha una tendència a creure que es farà una carta als reis amb exigències i demandes però el projecte demostra que tots estem molt arrelats a la realitat, sabem el context que tenim i les coses que són possibles i les que no perquè l'economia no acompanya», ha apuntat Escobar. El secretari ha agraït que les comarques prioritzin de manera adequada les peticions que han fet a País Viu i que es pugui anar avançant en el diàleg. El consell assessor d'aquest projecte es constituirà el mes que ve per seguir avançant.