Apareixen cries de llúdriga a la reserva natural de Sebes a Flix

Els tècnics ho consideren un èxit gràcies a la conservació en bon estat de la zona

Actualitzada 16/01/2020 a les 16:33

La reserva Natural de Sebes

La Reserva Natural de Sebes és un dels espais naturals més importants de les Terres de l’Ebre. Conjuntament amb el Meandre de Flix ocupa una superfície de més de 250 hectàrees de zones d’aigües lliures, aiguamolls, boscos de ribera, illes fluvials i galatxos. La gran diversitat d’hàbitats que acull la Reserva fa que sigui un punt important per a la conservació de la biodiversitat, tant de fauna com de flora i vegetació. Algunes de les espècies presents a la Reserva, estan catalogades com a escasses o molt rares a Catalunya, o fins i tot com a endemismes.



Al llarg d’aquests anys, s’han bastit un seguit d’infraestructures: la passera del canyissar, l’observatori de la llacuna, l’observatori de la Vall de Sant Joan, la passera del bosc de ribera, l’observatori de les cigonyes i l’observatori lo galatxo, entre altres. A banda, i gràcies a l’adquisició per part de l’antiga Fundació Territori i Paisatge, es van incorporar a la Reserva les finques del Mas de les Cigonyes i del Mas de Pitoia. En aquesta darrera hi ha ubicat el Centre d’Interpretació del Camí de Sirga.

Els tècnics del Grup de Natura Freixe, que gestiona la Reserva Natural de Sebes, a Flix, han anunciat la localització de cries de llúdriga a la zona. La descoberta es va fer durant les tasques de manteniment de les càmeres de fototrampeig que s’utilitzen per fer el seguiment d’algunes espècies que habiten a la Reserva, especialment dels mamífers carnívors.Amb una de les càmeres es va poder captar un vídeo, el passat 24 de desembre, on hi apareix una llúdriga amb la seva cria. Això permet certificar que les llúdrigues crien a la reserva, la qual cosa, segons destaca Arnau Pou, biòleg i responsable de l'àrea de conservació del Grup Freixe, «és una troballa molt important perquè certifica la feina ben feta al llarg de molts anys. Gràcies a les tasques de manteniment i de reobertura, els canals de la Reserva s'han convertit en el lloc idoni per la cria d'aquest mustèlid semiaquàtic.»