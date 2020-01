Ajuntaments i Consells ebrencs impulsen una moció per denunciar els greuges dels nous serveis ferroviaris

Els quatre presidents dels Consells Comarcals, Neus Sanromà de la Terra Alta, Xavier Faura del Baix Ebre, Gemma Carim de la Ribera d'Ebre i Joan Roig del Montsià s'han reunit a l'estació central de les Terres de l'Ebre, l'Aldea-Tortosa-Amposta, per mostrar «un contundent rebuig» al greuge que ha suposat per al territori la implementació dels nous serveis ferroviaris amb la posada en marxa del desdoblament del corredor ferroviari entre Vandellòs i Tarragona. «La voluntat és mostrar un rebuig unànime a la situació que estem patint», ha dit Sanromà.Faura ha assegurat que donaran suport a la concentració que ha convocat la plataforma Trens Dignes diumenge, com també inclou el primer punt de la moció que han consensuat en els respectius consells d'alcaldes -excepte la Ribera d'Ebre que ho ha de fer aquest dijous a la tarda- i que portaran a aprovació a les institucions comarcals i a tots els consistoris. El text també reclama al Ministeri de Foment el manteniment de les quatre freqüències per sentit dels Euromed que han estat parant a l'Aldea des del 2016 i que es mantingui la bonificació dels preus per fer-lo accessible «a totes les famílies». A més a més, s'exigeix un increment dels trens de velocitat alta Avant que uniran Tortosa i Barcelona en poc més d'una hora i mitja a partir del 3 de febrer, però que només tindrà una freqüència al matí d'anada i una a la tarda de tornada.Pel que fa al servei de Regionals i Rodalies a l'R-16 es reclama una millor connectivitat des de les Terres de l'Ebre fins al nord de Castelló, amb més trens que s'aturin a l'estació d'Ulldecona, tenint en compte que és l'única de tota la comarca del Montsià. Per l'R-15, la línia ferroviària nord de l'Ebre, s'insisteix en la necessitat de fer-hi inversions i millorar les estacions, insistint en els punts on els trens han de reduir la velocitat per les deficiències que acumula. En aquesta línia també es reclamen serveis ferroviaris semidirectes que uneixin la Ribera d'Ebre amb l'estació del Camp de Tarragona.»Esperàvem que aquesta estació emblemàtica de l'Aldea es convertiria en punt de comunicació ferroviari important per a les Terres de l'Ebre i no ha estat així. Volem una posició d'igualtat i els mateixos drets que altres territoris», ha lamentat Faura. El president del Baix Ebre ha posat com a exemple la ciutat de Figueres, on les bones comunicacions ferroviàries ajuden a retenir població. «A Tortosa i les Terres de l'Ebre els joves marxen i no poden tornar», ha denunciat. «Adif, amb caràcter mercantilista, prioritza la velocitat i menysté altres polítiques però reivindiquem que tots els trens de velocitat alta que passen per l'Aldea han de tenir parada», ha afegit.La presidenta de la Ribera d'Ebre també ha insistit en el fet que l'R-15 necessita millores per retornar-li «la dignitat que es mereix perquè vertebra la comarca i fa molts anys que no s'hi fan inversions», ha apuntat Carim. «Si qui té poder per ajudar-nos amb les comunicacions per lluitar contra el despoblament no ho fa, ha de tenir repercussions», ha advertit. «Els Consells Comarcals estan per defensar els interessos i dignitat dels nostres pobles i aquesta reivindicació és important i cabdal per al nostre territori», ha dit també Roig.