Nou entitats creen la plataforma 'Prou Correbous' per reclamar la seva abolició

Segons una enquesta, el 75% dels catalans està a favor de prohibir espectacles taurins

Actualitzada 15/01/2020 a les 16:41

Nou entitats han fet front comú i han creat la plataforma 'Prou Correbous' per lluitar per l'abolició dels actes taurins a Catalunya, i eliminar els correbous de les festes populars dels pobles que encara n'organitzen. En un acte a la plaça Sant Jaume, la plataforma ha demanat convertir la proposta de resolució aprovada al parlament que instava al Govern a prohibir aquestes pràctiques en una llei que les faci desaparèixer. Les entitats han elaborat una enquesta on es posa de manifest que el 75% de la població està a favor de la prohibició dels correbous i més d'un 80% els consideren «maltractament animal». La plataforma lliurarà l'enquesta i un informe d'experts veterinaris als grups parlamentaris perquè comencin a treballar el text legal que hauria d'abolir-los.Segons ha explicat la portaveu de la plataforma, Aïda Gascón, l'enquesta posa de manifest també que la consideració que els animals són maltractats i pateixen s'ha incrementat en un 5,8% respecte la darrera enquesta que es va fer el 2012. Per això, creuen que cal «desencallar» el debat i pressionar per aconseguir que s'aboleixin. Per Gascón, el Govern hauria de decidir què fer amb la proposta de resolució que l'insta a prohibir aquestes pràctiques i per això iniciarà una ronda de reunions amb els grups parlamentaris per fer una proposta concreta perquè el Parlament prohibeixi aquestes pràctiques.La plataforma espera que aquesta prohibició arribi aquesta legislatura tot i que no es posa cap termini perquè són temps que, diu Gascón, no poden «controlar». Confien, això sí, que el Parlament es posicioni aquest 2020 mateix.Actualment, ha dit Gascón, encara es fan uns 450 actes taurins a l'any a Catalunya, concentrats sobretot a una vintena de pobles de les Terres de l'Ebre i a Cardona. Precisament, ha dit Gascón, a les Terres de l'Ebre es fan «cada vegada més» bous embolats que són l'espectacle «més cruel i brutal» pels animals, així com també els bous capllaçats. Aquestes són, per la plataforma, les modalitats que cal abolir més urgentment.L'enquesta també mostra, en un 85% de les respostes, el rebuig de la ciutadania a pagar amb diners públics aquestes festes populars. Gascón ha xifrat en 800.000 euros anuals els que destinen les administracions públiques a subvencionar els espectacles amb bous. Gascón també demana als ajuntaments un esforç per dissenyar unes festes populars sense espectacles taurins que millori l'oferta cultual de les festes amb concerts i altres espectacles que no impliquin animals. Considera que fer la pedagogia amb els aficionats als toros és «molt difícil» però considera que són «pocs» que van «de poble en poble» per aquesta limitació de l'oferta cultural.Les entitats que conformen la plataforma són ADDA, FAADA, Libera! AnimaNaturalis, Fundació Fauna, Fundació Franz Weber, Lex Ànima, AVDA i Tots som Poble. Els incidents del setembre passat a Vidreres, on dinou persones van ser ferides per un toro escapat d'un correbou, les va fer plantejar unir els seus projectes per aconseguir eliminar els correbous de Catalunya.